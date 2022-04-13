美国财长耶伦呼吁中国协助结束乌克兰战事 否则影响全球融入

美国/中国/乌克兰危机

美国财政部长耶伦周三警告称，中国对俄罗斯的立场将威胁到其“融入”全球经济的进程；耶伦呼吁中国采取行动协助结束俄罗斯入侵乌克兰的战事，她称，“中国最近确认了与俄罗斯保持特殊关系。我热切希望中国利用这种关系做一些积极的事情，帮助结束这场战争。"另外，世银行长表示，供应链多元化降低依赖中国"对大家都有好处"。

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法新社报道，耶伦周三在华盛顿智库大西洋理事会（Atlantic Council）发表重要演说，她警告说：“我们会对俄罗斯采取坚决的行动，而世界对中国的态度，以及是否接受更深层次经济一体化，这些都将受到中国对我们的呼吁采取何种态度。”

耶伦表示，“乌克兰战争和对俄罗斯的制裁凸显了中国的中心作用"。

法新社称，尽管俄罗斯发动战争入侵乌克兰，但中国仍继续与俄罗斯保持伙伴的关系。耶伦也指出，中国最近自己也称于俄罗斯保持着"特殊"的关系，"我热切希望中国能利用这种关系做积极的正面的事，以协助结束乌克兰战争。

耶伦并警告中国，“未来，将经济问题与包括国家安全在内的更广泛的国家利益考虑分开将会越来越困难”。耶伦表示，北京对俄罗斯侵略乌克兰的立场恐将影响各国与中国合作及贸易的意愿。

耶伦并表示，中国目前如果不能在乌克兰遭遇侵略时尊重主权与领土完整的原则，也不能期待全球社会尊重北京未来就这些原则提出的任何诉求。法新社报导说，耶伦此言似是指中国对台湾的立场。

耶伦表示，在普京结束战争之前，拜登政府将跟美国的合作伙伴一同努力，把俄罗斯推向经济、金融和战略孤立地位。许多国家和企业也采取一致立场并中断跟莫斯科的商业往来，但部分国家与企业依然"袖手旁观，或企图保持跟俄罗斯之间的关系并填补其他国家留下空间的谋取利益，但这种企图不会长期持续下去。

另据报道，世界银行行长马尔帕斯（David Malpass）周二表示，世界各国致力让其供应链多元化并降低对中国依赖程度，"可能对大家都有益处"。

根据英媒，马尔帕斯在波兰华沙一场活动中表示，跨境贸易对全球经济而言仍重要，而已是全球第二大经济体的中国，在产品消费和生产者两方面都扮演重要的角色。