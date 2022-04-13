英国和欧盟扩大制裁俄罗斯及亲俄份子

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英国和欧盟周三宣布，对178名乌克兰的亲俄分离份子及6间俄罗斯企业的负责人实施制裁。乌东大战一触即发，欧盟火力支援乌克兰，周三再批准5亿美元援助。

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英国外交部在声明中表示，新的制裁措施是针对上周有关俄罗斯在乌克兰攻击平民的报告而作出，被制裁的对象包括获得俄罗斯支持、声称是顿涅茨克和卢甘斯克两个人民共和国的领导人。

英国外交大臣特拉斯表示，乌克兰东部平民遭到可怕火箭弹攻击后，新推出的制裁是要针对支持非法分离并参与对乌克兰人民施暴的人，英方将继续锁定所有帮助和怂恿俄罗斯总统普京发动战争的人士。最新计划包括延长英国对俄罗斯商品的进口禁令，即日起将纳入钢铁产品。

另外，瑞士政府周三宣布，将跟进欧盟对俄罗斯和白俄罗斯的最新一轮制裁措施。瑞士还批准制裁另外200个个人和实体，其中包括蒲亭的两个女儿。

欧盟上周五正式对俄罗斯采取新的全面制裁措施，包括禁止进口俄罗斯煤炭、木材、化学品，以及禁止与4家俄国银行的所有交易，其中包括VTB银行。

俄罗斯军队逐渐聚集乌克兰东部，准备在顿巴斯地区爆发大战之际，欧盟周三批准进一步对乌军事援助，目前欧盟援乌总额已达16.3亿美元。

欧洲理事会指出，欧盟周三拨出5.43亿美元，批准对乌进一步军援，除了以防御为导向的武器和军事设备，还提供个人防护设备、急救箱、燃料等物资。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利发声明表示，"随着俄军准备在乌克兰东部发动另一波进攻，我们必须继续且加强对乌克兰的军事支持，以协助保卫旗领土和人口遭受苦难。"