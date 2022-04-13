马克龙谴责战争但避免使用"种族灭绝" 泽连斯基称："非常伤人"

法国/马克龙/泽连斯基/种族灭绝/美国

在美国总统拜登以"种族灭绝"指责俄罗斯在乌克兰的行为后，法国总统马克龙及德国总理朔尔茨避免使用"种族灭绝"一词，马克龙质疑"升高口舌之争并无助于结束战事"，认为应该"慎言"。对此，乌克兰总统泽连斯基周三表示，"马克龙的话非常伤人"。

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法新社报道，马克龙周三接受法国电视二台采访时表示，"俄罗斯单方面发动了一场残酷的战争，现在已经确定俄罗斯军队犯下了战争罪行，现在我们必须找到战争的责任人"。

马克龙说， “目前(在乌克兰）正在发生疯狂的事情，(战争）残酷到令人难以置信，但同时我也看到了事实，我希望尽可能地尝试继续阻止这场战争并重建和平。所以我不确定升高口舌之争是否有助于结束战争"。

德国总理朔尔茨也同马克龙持有相同的观点，将俄罗斯入侵乌克兰指为“战争罪行”。

法新社最新消息，乌克兰总统泽连斯基称，"马克龙拒绝谴责俄罗斯军队在乌克兰犯下'种族灭绝'的言论"非常伤人"。

泽连斯基周三在与访问基辅的波兰、立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚国家元首举行的联合新闻发布会上说，"“如果属实，(马克龙）这样的评论对我们来说是非常伤害的”。泽连斯基说， “我今天将尽可能与马克龙先生讨论这个问题。如果不行，明天会找时间谈"。

乌克兰外交部发言人此前也立即对马克龙的话表态说，马克龙的这一立场"令人失望"。

美国总统拜登周二指控俄国总统普京派出的军队在乌克兰犯下"种族灭绝"罪行，这是拜登政府首度以"种族灭绝"一词形容乌克兰局势。拜登表示，最终将由法院确定俄罗斯被控在乌克兰对平民实施暴行的所作所为是否构成种族灭绝。

另据法新社消息，加拿大总理特鲁多周三也使用"种族灭绝"谴责俄罗斯在乌克兰的暴行。特鲁多周三回答记者提问时表示，"我们越来越可以称之为是种族灭绝"。

根据国际法，种族灭绝是意图全面或部分摧毁一个民族、种族、族裔或宗教团体，而依据联合国公约，这包括透过杀戮、严重的身体或精神伤害、造成致命条件和防止生育措施等。种族灭绝被认为是最严重的国际罪行，最初用来描述纳粹大屠杀，1948年在一项联合国公约中被认定为国际法下的罪行。