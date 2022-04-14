上海 一篇篇刻骨铭心的血泪文章

中国-新冠病毒

上海此刻的水深火热是难以描述的，上海封城给老百姓造成的苦难是难以书写的，还是有人在坚持书写。

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武汉封城有『方方日记』，西安封城有江雪的『长安十日』，而正在封城的大上海流传着许多惊心动魄的文字，有的阅读量打破纪录，如『上海人的忍耐已经到了极限』『上海逝者』，多次屏蔽，挡不住地流传；有的在“京沪疯传”，如上海作家、知名电影导演胡雪杨的『春天对你如此厚爱』……

『上海逝者』

『上海逝者』是这样开头的：“一整天都在下雨，就像这个城市在哭泣……”然后，作者想起了鲁迅的“心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷”，“最近一个多月的上海，魔幻到让人不敢相信。魔幻太多，先记录一下那些逝者吧。”

『上海逝者』记载了上海封城以来能收集到的部分死亡个案，在上海2600万人被封锁，新冠死亡却等于零的时候，作者的努力难能可贵，他要记载下这些封城岁月逝去的生命，那些死于新冠的，死于由于“只有新冠才是病”而得不得诊治的人。作者记载的第一人，就是3月23日被自己的医院拒绝急诊而丧生的东方医院护士周盛妮，他的记载截至4月12日，死者是不堪清零压力而在办公室自杀的上海虹口卫建委官员钱文雄。

『上海人的忍耐已经到了极限』

发表于微信公号“摩耶夫人”，作者，普通市民，根据中国数字：文章一度被删去，删前后台阅读量超过2000万，被称为史上阅读量最高的微信公号文章。

文章一开始点出：现在的上海人，每天晚上清点完冰箱忧心忡忡地睡下，每天早上抢完菜后忐忑不安点开上海发布的数据，接着开启一天的核算、抗原、团购、骂娘，以及求助，不知道为什么，每天都有刷新底线的事件。

文章细数上海人封城以后的种种不幸遭遇，一个土生土长的上海人，5岁孩子的爸爸，病情稳定的癌症患者，突感不适去医院，但被要求只有本院核酸报告才可收治，在等待中离开人世。死后两小时核酸报告出来了：阴性。

虹口区卫健委的一名官员不堪巨大的压力，在办公室自缢身亡；一个刚出生14天的幼儿，被要求和阳性的父亲、母亲分开隔离；许多毗邻居民区的中小学突然变成了方舱医院，居民抗议，师生愕然；上海南汇方舱和高桥方舱因大雨导致屋顶漏水、一些方舱停电停水，粪便横流，无人修理。

所有的专科医生都去做永无止境的核酸检测，大部分医疗系统停摆。所有新冠以外的病人挣扎在生死线上，无法就诊、无法手术、无法配药……所有的病人都以自己的生命为十五万里仅有一例重症的奥米克戎让路。

而相信政府只封四天就买了四天食物的食物，已纷纷陷入断粮危机。这几天，众多的独居老人守到弹尽粮绝才发出求救要一口吃的，他们中有老教授，老专家……

作者最后写道：今天的心情实在沉重，我们热爱的、为之自豪、如此闪耀的城市，为何变得这般黯淡无光？我们付出的忍耐和血泪究竟是不是错付了？这所城市里还有没有像徐汇区志愿者老伯一样敢于据理力争的人？还有没有官员在倾听人民的心声？我们期盼的明天，还要熬多少个14天后才能到来？代价要付出多少，才能换一个求实的人民至上？！

『春天对你如此厚爱』

作者胡雪杨，知名电影导演，不久前还在巴黎为声援铁链女举办『SOS 』电影首映活动，发起紧急拯救行动。自陈本来不想写文章，一对核酸阴性却被强行抓去方舱隔离的夫妇⼗九分钟痛苦的哭求挣扎以死相求的录音记录让他心碎……，而他熟悉的上海文艺界某些人⽆耻舔菊谄媚，把人道灾难包装成“抗疫赞歌”，是可忍孰不可忍!

“上海封城把苟且偷⽣蛆蚁、红粉⻢屁地赖、极左教条既得利益者、⾃ 私⾃利维护逍遥者们沆瀣⼀⽓的堡垒城墙也磕破炸破 了。但是有些⼈似乎云淡⻛轻春⻛扑⾯⼀如既往⾼歌献 唱。”

上海奥密克戎死亡率零，重症 率1/13万，却在进行着如此严酷地封锁。作者写道：越来越多⼈ 质疑：这在⼲什么？这是⼀场实验？这是⼀场要⼲什么 的实验？两千六百八⼗万上海⼈⺠在这场魔幻荒谬怪诞 悲愤痛苦令⼈发指的灾难实验中究竟在充当什么⾓⾊？ 为何要让他们成百上千上万千万地整天做核酸，逼着⼈ 们交叉感染？为何要把次⽣灾害放⼤到⽆以复加⽆法挽 回的灾难性地步？为何要把上海及全国医务⼯作者们搞 得疲惫不堪狼狈不堪，现场屡屡晕倒竟然由病⼈反⼿救 护？为何要把⼩到居委片警⼤到党政领导和⼈⺠群众尖 锐对立⽔火不容？为何⼀点也不尊᯿基本⼈⽂常识基础 科普知识和常规理念普通⽅法论？为何没⽂化到这个地 步？

答案有了：这是⼀场变异的病毒⽂化⼤⾰命。⽂⾰ 期间所有特征均备齐：⼀，地⽅各级政府滥⽤权⼒，权 ⼒失控党群对立；⼆，政策相互⽭盾缺乏科学依据⽔平 低级底端；三，挑动群众⽃群众帮派恶患遍及全国； 四，荒唐卑鄙事件层出不穷，造成⼴泛伤害，社会各阶 层怨声载道叫苦连天悲剧丛⽣；五，经济堕落滑坡，⺠ ⽣艰难穷困；六，政治挂帅⽆限上纲上线纲举⽬张，常 识常理常情消亡；七，运动式处置⼈和事，横扫⼀切质 疑反对声。以上七点这些⽇⼦是不是都出现了？是复活 了。

作者写封城下上海的悲苦人生，更痛斥“奴 才媚骨谄媚舔菊不全是，多的就是顺从苟且匍匐下跪众 诺诺…跪久了⼀直跪不会站立站不起来了…比比皆 是……”的奴才相，那“代表厉害⽅的⼀个代表的虚假表态和谎⾔播 放！”

“温柔都是可以装出来的，⽽⼈骨⼦⾥的那份善良， 却是装不出来的。”