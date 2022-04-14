基辅拒绝德国总统来访 引发德国政界多方批评

俄罗斯侵乌战争

2022年4月12日，德国总统施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)在波兰华沙与他的妻子Elke Buedenbender（左）、波兰总统安杰伊-杜达（中右）和他的妻子Agata Kornhauser-Duda会面时合影。

德国社民党籍总统施泰因迈尔欲访问基辅受拒，引发德国政界多方不满。施泰因迈尔本来打算周三访问基辅，发出支持乌克兰的信号。

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据德国广播电台报道，德国社民党籍总理舒尔茨对基辅拒绝施泰因迈尔来访感到“困惑”。他向柏林勃兰登堡信息电台表示：毕竟，德国是乌克兰最大的支持者之一，而施泰因迈尔是一位受人尊敬的德国总统。基辅的反应令人感到陌生。对他本人是否会接受基辅的邀请，访问基辅，他暂时避而不谈。社民党多位政要也对基辅的做法提出了批评。

《南德意志报》报道说，绿党籍外长贝尔博克对乌克兰拒绝施泰因迈尔来访感到遗憾。她说，“我们曾共同谈到这一旅行。我认为，这会是个很有意义的旅行。”贝尔博客同时强调，德国继续完全站在乌克兰一边。

在野党基民盟党主席默尔茨(Friedrich Merz)认为，拒绝施泰因迈尔来访是乌克兰对德国社民党的俄罗斯政策不满的表现。他向《莱茵邮报》表示，“很明显，许多东欧国家对社民党的俄罗斯政策持保留态度，我非常理解这一点。”但他同时批评了基辅的决定。施泰因迈尔是民主国家的民选国家元首。拒绝他来访是一种外交侮辱。

自民党联邦议院副议长库比茨基（Wolfgang Kubicki）反应激烈。他向德新社表示，他无法想象一个有自民党参与的政府总理会前往一个宣布德国国家元首为不受欢迎的人的国家。泽连斯基总统以这样的方式冷落施泰因迈尔是不明智的。

绿党外事政策发言人特里亭(Jürgen Trittin)要求乌克兰收回对施泰因迈尔的拒绝。他向德国编辑部网络表示，才刚被选出来的德国国家元首被定为是不受欢迎的人物，“这对普京来说是一个很大的宣传成果。”“这可不行。”如果人们想分裂欧洲人，就只需要按乌克兰总统的样子去做。

左翼议会党团领导人迪特马尔·巴奇(Dietmar Bartsch)在推特上写道，每个人都可以批评施泰因迈尔。 “但是：在我看来，冷落德国国家元首，同时每天对德国提出要求是错误的，即便考虑到普京的残酷战争也是如此。”