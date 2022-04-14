季孝龙：习近平坚守清零政策堪为现代唐吉可德

中国/新冠病毒

中国主席习近平4月13日访问海南岛时表示，中国绝不能放弃“清零政策，目前的全球大流行病仍然非常严重，不能放松预防和控制工作，坚韧不拔会带来胜利。针对外界对上海清零政策地质疑，中国官媒近日纷纷刊登习近平的讲话，声称清零政策具有科学性，并且将一定走向胜利。

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与此同时，中国网络盛传上海卫健委信息中心主任钱文雄因疫情期间压力太大而自杀身亡的消息，该消息是否属实，目前在上海浦东陆家嘴的中国“厕所革命”的发起者季孝龙先生向法广这样评论说：

“我相信上述消息应该属实，但是，这位官员的自杀不会引发我的同情与怜悯，因为今天整个上海无数个生灵都在哀嚎，都在生死存亡的边缘挣扎，所以，我很愿意相信这位官员是无法承受清零政策带来的心理压力，满怀愧疚做出这样的行为。因为，通常中国官员自杀往往是因为贪腐丑闻被揭露，罪行必将被追究，为了隐藏自己的财富而自杀。其实，我想告诉他们的是，公务员只是一个职务而已，他们完全可以辞职，也可以罢工，如果他们无法承担这份工作，自杀并不能够解决问题，他们应该向人民预警，他们辞职，罢工，就等于告诉人们他们遭到上司的压力，不得不这样做，这样，人们才能够采取行动来帮助他们。我很同情自杀官员的家属，但是，中国的官员们应该为民众服务，而不是为上司服务。至于清零政策是否会胜利，长期以来，我一直以为我自己的是唐吉可德式的理想主义者，但是，我今天才意识到习近平才是今天的唐吉可德，中国式的社会主义者他们会同唐吉可德一样同风车做斗争，他们会努力去实现事关他们脸面的目标，即便这是以2600万上海人民的福祉，民生，甚至生命为代价，但是，他们挑战大风车，他们挑战真理，他们挑战自然规律，他们会碰得头破血流，他们会努力，但是，他们的目标实现不了，而且会付出承重的社会代价。”

上海逝者名单

中国社交网络微信4月14日出现的一份上海逝者的清单，不过，该文在发表之后不久迅速被删除，根据收集被删除的微信文章的自由微信网站的内容，该文收集的在上海封城期间去世的人包括： 3月23日，周盛妮，东方医院护士；3月30日，浦东航昌路一位哮喘病人；4月4日，一位癌症患者；4月8日，陈伟，55岁；经济学家郎咸平的母亲，98岁；4月10日，蔡云涛，坠楼；4月11日，一位患有抑郁症的女子；4月12日，天平路街道永康居民区一位老人；4月12日，虹口区卫健委信息中心主任钱文雄。