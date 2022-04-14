应对制裁 普京呼吁将俄罗斯能源出口重心从欧洲转向亚洲

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俄罗斯总统普京周四呼吁将俄罗斯的能源出口重心从欧洲转向亚洲，普京并指责欧洲国家试图切断俄罗斯能源供应，“破坏了市场稳定”。

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法新社报道，普京周四参加专门讨论国际制裁背景下能源产业政府会议，他表示：“在可预见的未来，对西方的能源供应将减少，这是我们的出发点"。普京说，我们必须将出口重新定位到快速增长的南部和东部市场”。

普京并指责：“欧洲国家一直在谈论摆脱俄罗斯能源供应，这样做会破坏市场稳定并推高能源价格。”

普京警告：“西方国家企图排除俄罗斯供应商并以其他替代供应取代俄罗斯能源资源，这种作法必将影响全球整体经济。普京称，“这样做的后果可能会非常痛苦，而这一政策的始作俑者将首先自食其果"。

普京在电视转播的政府会议上说，欧洲没有俄罗斯天然气的合理替代品，即使是对俄不友好国家的合作伙伴，都承认有关国家无法在无俄罗斯能源供应的情况下继续生存，包括天然气。

普京表示：“俄罗斯有必要加快基础设施项目、铁路、管道、港口的实施，这将有可能在未来几年内将石油和天然气的供应从西方转移到新的目的地”，除了南部和东部之外，也包括非洲、拉丁美洲和亚太地区的国家。

俄罗斯一直试图将能源供应从传统的欧洲市场分散出去，因此一直与亚洲以及全球最大能源消耗国中国加强关系。

普京呼吁为俄罗斯化石燃料寻求新的出口，即“转向亚洲”，特别是几年前就已经开始出口能源的中国。

欧盟成员国目前仍旧是否针对俄罗斯天然气实施禁运展开激烈讨论，德国是欧盟中主要的反对者之一。

欧盟、美国和日本都宣布对俄罗斯煤炭实施禁运，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，她将提出到2027年欧盟摆脱俄罗斯化石燃料的目标。