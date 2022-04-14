法国驻乌克兰大使馆将重返基辅

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法国外交部周四晚间宣布，在俄罗斯发动进攻入侵乌克兰后，于3月初转移到西部的利沃夫的法国驻乌克兰大使馆将返回基辅。载有50吨救援设备的车队将于周五早上离开法国前往罗马尼亚和乌克兰之间的边境地区。另据联合国救援机构称：每天有3万乌克兰人返回家园。

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法新社报道，法国外交部在一份公告中宣布：“法国驻乌克兰大使馆将很快重新迁回基辅，这将有利于进一步深化法国在各个领域向乌克兰提供的支持，以应对俄罗斯于2月24日发动的战争。”

法国外长勒德里昂周四与乌克兰外长库列巴举行电话交谈时宣布了这一消息。

与此同时，法国继续建议国民不要返回乌克兰，包括首都基辅。法国外交部指出，目前整个乌克兰仍然是战区，所以明令禁止法国国民返回到乌克兰。

法国在多个领域向乌克兰提供支援，包括提供军事装备、人道主义援助以及帮助调查俄罗斯军队对乌克兰平民犯下罪行。

法国政府已拨出一亿欧元用于向乌克兰及邻国提供人道主义援助，包括收容许多乌克兰难民的波兰和摩尔多瓦。

法新社称，载有50吨救援设备的40辆货车组成的车队，将于周五早上离开法国前往罗马尼亚和乌克兰之间的边境，这些设备将在此移交给乌克兰救援人员。

法国并向乌克兰运送了超过一亿欧元的军事装备、武器、弹药和防护装备。

法国并派遣宪兵协助乌克兰同行调查基辅周围犯下的战争罪行。

另据联合国人道主义机构在最新的紧急情况更新中表示，自2月24日俄罗斯入侵以来逃往国外的87万多人现已返回乌克兰，目前乌克兰日益恶化的粮食安全状况令人担忧。

联合国人道主义协调厅援引乌克兰国家边境警卫局的信息说，每天有3万人穿越边境返回乌克兰。

据报道，最近的回返者包括带着孩子的妇女和老人，而在战争升级开始时主要是男子在返回。

人道协调厅在一份声明中说:“这一重要数字表明，返回乌克兰的移民可能会继续增加，这可能会给人道主义响应带来新的挑战，因为如果返回原来的住地不再可行，人们将需要支持来重新融入他们的社区或找到合适的收容社区。”

在乌克兰1200万需要帮助的人中，人道主义人员已经向其中的210万人提供帮助，联合国为乌克兰发出的11亿美元紧急募捐呼吁目前已获得64%的资金。