莫斯科号巡洋舰遭乌克兰击中 俄罗斯露屁股网民梦碎

俄罗斯侵乌战争

2021年7月5日，俄罗斯海军 "莫斯科 "号导弹巡洋舰在博斯普鲁斯海峡航行。该旗舰已于2022年4月13日被乌克兰导弹击中。

俄罗斯海军黑海旗舰“莫斯科”遭乌克兰击中，俄方承认遭到“严重破坏”，这是俄军侵乌战争以来遭受的最大挫折，被视之为重大“耻辱”，中国网民的反应也相当地吃惊：“这是俄罗斯吗？”

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4月13日夜间，俄罗斯海军黑海旗舰“莫斯科”被乌克兰击中的消息传了出来，根据乌方报道，乌克兰“海王星”巡航导弹击沉了“莫斯科”号，俄罗斯国防部连夜表示， 186米长的“莫斯科”因发生爆炸导致全船大火，500名船员紧急疏散。

这是一艘发射导弹的旗舰，莫斯科方面周四称巡洋舰上的火势已被控制，爆炸也已停止，船只仍然“保持浮力”，将被“拖走”，承认“莫斯科”号“严重受损”。但俄新社和塔斯社4月14日晚引述俄罗斯国防部的消息报导，“莫斯科”号导弹巡洋舰在被拖走时“在暴风雨的海况下沉没”。这似乎印证了乌克兰方面早先提出的“击沉”的说法。

乌克兰敖德萨州州长马克西姆-马尔琴科说，乌克兰武装部队用乌克兰制造的海王星巡航导弹击中了莫斯科号，造成了 "重大损失"。 他的话得到了敖德萨军事当局发言人谢尔盖-布拉楚克的证实。

3月底，在亚速海贝尔迪安斯克港，俄罗斯的一艘头天还被俄国国家电视台大肆宣传进入乌克兰港口的大型运输舰被乌克兰炸毁后，中国网民反应强烈，这次被击中的俄罗斯黑海旗舰，让一些一直相信俄罗斯拥有强大军事实力的中国网民开始动摇。

凤凰网以『“莫斯科”号弃舰 恐将成40年来首艘战沉巡洋舰』为题报道了这一事件，文章后面跟帖无数，替俄罗斯惋惜的有，恨铁不成钢的有，冷嘲热讽的有，更多的是开始怀疑俄罗斯“将会输掉这场战争”。

陌路花开：我之前说过，俄罗斯“露屁股”的结果，不是自己丢人，而是北约更加放胆介入战事，这才是更可怕的事情。

这意思是俄罗斯不仅丢人现眼，由此更让北约摸清了底细，基调是替俄罗斯担心。下面这位也是同样的意思：

陈映雪：放任北约武器输入的直接结果，俄罗斯如果不能坚决应对，将会输掉这场战争！

有嘲讽俄军输不起的：俄罗斯海军涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“火灾不能算被攻击……攻击！……管理疏漏的事，能算被攻击么？”接连便是难懂的话，什么“操作失误”，什么“鼠患”之类，引得众人都哄笑起来：店内外充满了快活的空气。

有的怀疑俄罗斯的军事实力，怀疑“第二军事强国”已是昨日黄花：

04k85tg：原以为是王者，结果连青铜都不如，俄的军事实力被严重高估。

gEbT6we：俄罗斯的军事实力看来被夸得太大了，以致于俄罗斯自己都认为自己确实很强，这下打脸了，战事搞了这么久，愣是什么都没有得到。

金周：国力衰竭，力不从心！后期打下去更糟糕！S35下来了，旗舰沉海了！中将亡了好几个！俄罗斯的世界第二军事强国呢？

路途遥远：大国的没落，疲软的经济，导致对军事的投入不足，导致战训水平的下降，俄罗斯这场战争再拿不到点好处怕是赢了也只是更加的五劳七伤。

iVLp3k8：事实证明除核武器外，现在的俄罗斯基本上己经成为一只纸老虎🐯了，武器装备陈旧落后，战略战术老套保守，新技术新战法几乎没有！

有人恨铁不成钢，总觉得俄罗斯心慈手软，藏有利器：

这仗越打越看不明白，广电设施、交通枢纽都不予摧毁，任由对手蹦哒，按照普大帝所说的战略目标，最应首先控制的是西部和西南沿海，东部应围而不打，即所谓的“控西困中围东”，全盘布局完毕再聚而歼之……但北极熊却越来越诡秘，是体衰力竭？还是另有图谋？

有些网民心里很清楚，大有作为的丽莲说：无论这场战争结局如何，俄熊都会进一步衰落下去的，那些将国家民族安全寄希望于俄熊的蠢货该清醒了。

后面有人指大有作为的丽莲是“美狗”，但紧跟着的“土耳其专家”说：这是不祥的预兆，是天意，新指挥官刚上任，这么大的旗舰就沉了，天意暗示后边的战争也会输的，回观二战后期，德国频繁换将，最后也输了，这次也是天意注定，乌克兰百姓赶紧准备烟花呗。

欢呼的也有：“莫斯科”号的沉没象征着俄罗斯政府的沉沦不远了，俄罗斯人民即将看到光明！

拿俄罗斯作比、替中国操心，发出警告的自然少不了：

四川网友：看看又有哪些美西走狗跳出来唱衰俄罗斯？真正的中国人是希望俄罗斯强大而独挡一面，而唇亡齿寒的道理是每个国人应该懂得的常识。美国灭我之心不死！

重庆网友：这场战争给我们也敲响了警钟——1、西方列强依然强大。2、高科技是决定战争走向的首要因素。3、远程精确打击是最有效的战争手段。4、不能小瞧对手，骄兵必败。