蔡英文今会晤美跨党派议员团

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美国白宫国家安全顾问沙利文周四表示，台湾与乌克兰情况不同，美国关切中国片面改变现状企图，不论何种形式的侵略都不能接受。美国政策是采取一切可能措施确保中国入侵台湾不会发生；台湾总统蔡英文周五将接见来访的美国跨党派议员团，台湾涉外高层称，这次超友台"6大咖"国会议员炫风访台，具有跨党派、重视台湾等4大重点，展现美国力挺台湾的正面讯息，以及美国国会对台湾的跨党派强劲支持。

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中央社消息，沙利文周四出席华盛顿经济俱乐部（Economic Club of Washington）早餐会与俱乐部主席鲁班斯坦（David Rubenstein）对谈。话题围绕在国际关注的俄罗斯军事入侵乌克兰，也谈到中国在俄乌战争的角色与两岸议题。

鲁班斯坦问及是否担忧中国可能也考虑入侵台湾，俄乌情况是否与两岸类似时，沙利文首先表达对中国采取措施企图片面改变现状的担忧，但也认为中国正在密切了解乌克兰局势以汲取教训。

沙利文也强调，乌克兰情况与台湾不同，美国与台湾关系奠基于台湾关系法，与台湾的安全伙伴关系基于台湾关系法。过去数周，美国与欧洲在内的盟友与合作伙伴密切商谈，其中也讨论入侵这种事可能发生在欧洲，也可能发生在印太地区，负责任的国家应发出明确讯息，即任何形式的入侵在任何地方都不可接受。

鲁班斯坦再追问如果中国以某种形式入侵台湾，美国是否会捍卫台湾时，沙利文指出，美国的官方政策立场是采取一切可能措施确保这样的情况永远不会发生。

鲁班斯坦也问到美方是否有讯息证明中国提供俄罗斯军事或财政援助。对此，沙利文表示，目前并未看到中国军援俄罗斯，美国会持续监控。至于财政援助则比较复杂，毕竟俄罗斯与中国有经济联系并持续往来，但目前尚未见到有任何系统性削弱或消除欧美制裁的努力，美国对此密切关注。

另据中央社消息，美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨党派议员团搭乘军机周四晚抵台访问两天，外交部长吴釗燮前往接机，台湾总统蔡英文周五接见美国跨党派议员团。

台湾涉外高层表示，这次超友台"6大咖"国会议员炫风访台，具有跨党派、横跨参众两院、重量资深、重视台湾等4大重点；在国际局势动荡之际，以实际行动展现美国力挺台湾的正面讯息，以及美国国会对台湾的跨党派强劲支持。

台湾外交部周四晚间发布新闻稿指出，葛瑞姆14日至15日率团搭乘美国军机来台访问，成员包括联邦参议院外交委员会主席梅南德兹（Robert Menendez），卫生、教育、劳工暨年金委员会共和党首席参议员波尔（Richard Burr）、国土安全委员会共和党首席参议员波特曼（Robert Portman）、联邦参议员赛斯（Ben Sasse）、联邦眾议员杰克森（Ronny Jackson）共6位国会议员。

外交部表示，对葛瑞姆率领多位重量级美国国会参众议员访台表达诚挚欢迎，访团成员将与台湾官员就台美关系各项重要议题深入交换意见。

外交部表示，在乌克兰情势严峻之际，美国国会筹组此一重要参众议员访团来台，再度彰显美国对台湾"坚若磐石"的支持与承诺；相信葛瑞姆等美国国会重量级议员们的到访，定能强化台美关系的紧密友好，进一步深化双方在各领域的全球伙伴关系。