上海爆发警民冲突 墙内视频多被删除

上海警民冲突

上海一居民区被当局指作冠状病毒隔离点后，居民拒绝让出他们的公寓。4月14日该小区的居民与警方发生了冲突，视频显示有人被抓...

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据法新社4月15日的报道，几段视频显示，上海的居民与前来强迫他们放弃公寓的警察发生了冲突。当局要将这些公寓用做隔离冠状病毒阳性者的地方。这次警民冲突，是人民对缺乏灵活性的清零政策日益不满的一个迹象。

4月初以来，上海的2500万居民几乎都被禁闭，难以获得食物。

上海当局正在隔离那些检测结果呈阳性的人，即使没有症状也被安置在隔离中心。但最近几天，每天都有超过2万个新阳性病例，上海当局似乎跟不上局势的发展。

周四晚间发布在中国社交媒体上的视频显示，在一个住宅区外，居民对全副武装的警察喊话，这些警察试图强行穿过人群。在录像中，警察似乎逮捕了几个抗议者，居民们指责警察"打人"。

这些视频引起了极大反响，以至于该住宅区的开发商张江（Zhangjiang）集团就这一事件发表了声明。该声明说，在"一些租户阻挠修建隔离区之后，情况已恢复了平静"。

之前，上海当局说，已下令39户家庭离开他们的公寓，"以满足针对冠状病毒的防疫需要"。

在微信直播并被法新社检索到的一段视频中，一名哭泣的妇女说："张江集团要把我们的住宅小区变成隔离区，把冠状病毒阳性的人放在那里！"

这个开发商声称，已向居民提供了补偿，并将他们重新安置到同一社区的另一栋楼。

法新社说，审查人员已删除了该事件的大部分视频。

不过，流传到墙外推特上的相关视频还能看到。

法新社的报道还提到，上海的居民似乎对获取食物的困难和阳性患者被强制隔离在舒适度和卫生状况堪忧的中心，越来越感到气愤。

此外，互联网流传的有关宠物被以防疫的名义暴力弄死的视频也引起人们的强烈不满。