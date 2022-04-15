习近平做普京侵乌沉默伙伴的代价

俄罗斯侵乌战争

美国对北京亲俄立场的认定越来越直接，中情局局长伯恩斯周四直指，普京侵略乌克兰，习近平是“沉默伙伴”。

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沉默伙伴即“无声伙伴”，近乎“共谋”，又似留有空间，若习近平发声，谴责俄罗斯侵乌，沉默不再，伙伴关系破裂，仅一步之遥，习近平恐怕做不到。

美国怀疑习近平是俄罗斯侵乌的“沉默伙伴”，自然因为习近平与普京有着非一般的“友谊”，纽约时报在介绍澳大利亚前总理陆克文的一篇文章中形容：习近平比他的前任更努力地讨好俄罗斯领导人，通过暗示两国是同道并加强联合军事演习来奉承普京。他曾称俄罗斯总统是他“最好的朋友”；他会在普京生日的时候打电话给他。

用习近平自己的话说：“普京总统是我最好的知心朋友”。但习普关系不仅仅是“私人友谊”，真正让西方感到中俄已近乎结成“轴心”的是北京冬奥开幕日那天举行的习普峰会，两人在峰会后发表的宣言中确定“中俄合作无上限，无止境”。最重要的是，两人表达了共同改变现行国际秩序的野心。次日，多家西方媒体以“轴心”这一概念形容中俄特殊关系。

加之俄罗斯侵乌在北京冬奥会结束后第二天敲响序曲：普京通过电视“直播”宣布承认乌东两区为独立共和国。再过三日，普京一声令下，俄军以“消灭纳粹”之名全面入侵乌克兰。外界怀疑，普京是否向习近平披露了俄罗斯侵乌计划，无论如何，普京在北京的时间点上做出的“礼让”给外界留下巨大的想象空间。

出乎普京意料，俄罗斯闪电战失败，战事陷于胶着，西方发出中国可能向俄罗斯提供武器和经援的警钟，并发出如果证实将对北京予以严厉制裁，北京在意外发觉俄罗斯战事失利可能于己不利后，除了公开否认援俄，其驻美国大使秦刚在中国媒体采访时甚至放出“中俄合作无上限，但是有底线”，他补充说底线就是国际法，明显向美国发出让步的信号。但是，外交部后来又重申了中俄关系无上限的说法，北京的这种摇摆的姿态被视为是中共党内斗争的某种反映。

美国为了制止中国向俄罗斯提供援助，抵消西方制裁俄罗斯的效力，先是国家安全顾问沙利文与中共外交最高官员杨洁篪在罗马举行会谈，随后美国总统拜登与中国国家主席习近平举行电话会议，四月初欧盟与中国峰会也把中国不能损害欧美对俄罗斯 制裁作为会议的主要议题，但是，这场峰会让欧盟清醒地认识到中方只是在一些虚假的名词上绕来绕去，根本没有丝毫改变立场的愿望。从美方官员这几日密集的表态来看，美方对北京的意图并不抱存多少幻想。

美国官员最近一系列的表述直接点明要害，即，中国是要站在侵略者一边还是受害者一边，是要站在对的一方，还是错的一方，其引申出的对习近平本人，对他领导的中国的后果是难以预测的。

4月14日，美国中央情报局局长伯恩斯在乔治亚理工学院的表述最为直接，他毫不隐讳地指出，在俄罗斯总统普京对乌克兰的侵略中，中国国家主席习近平是“沉默伙伴”。这是伯恩斯担任中情局局长以来的首场公开演出。

他表示，俄罗斯对乌克兰的再次侵略构成立即威胁，而中国野心勃勃的领导阶层带来长期问题，这是21世纪的单一最重要地缘政治挑战。他警告说，“普京侵略的沉默伙伴，习近平领导的中国是我们的最巨大挑战”。

同一天，美国国务卿布林肯表示，中国必须在侵略者与受害者之间作出选择。布林肯说，中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上言行不一，不仅使其处于很不舒服的境地，而且正在损害其国际声誉。

布林肯补充，无论中国和俄罗斯如何解释这场战争的由来，最后“都归结为一个非常基本的问题，即一边是侵略者，另一边是受害者”，这不是站在美国一边的问题，而是关于站在对与错哪一边的问题，是关于站在国际体系的基本原则一边，还是站在混乱和冲突一边倒问题，中国必须做出选择。

美国财长耶伦13日更是警告北京，乌克兰发生的战争以及对俄制裁凸显中国的中心作用，如果中国不能在乌克兰遭遇侵略时尊重主权与领土完整的原则，就不要指望国际社会未来会尊重其主权和领土完整。中国对俄罗斯的立场同时将威胁其“融入”全球经济的进程，耶伦的意思很明显，选边俄罗斯恐将付出经济代价。

但是，中国的立场照旧是不区分侵略者和受害者，对或错的，中国外交部发言人赵立坚14日就美方的相关质疑回应称：乌克兰的主权应该得到保护，俄罗斯对其安全的合法担心也应得到尊重。

美国对北京的新一波警告显示，华盛顿对北京真正转变其所谓“中立”的亲俄立场似乎不抱太大希望，但不破坏西方的对俄制裁，这是一条底线。但是，中方似乎也有底线，美国前白宫国安会亚洲事务主任麦艾文13日在美国外交关系协会举办的探讨北京在俄罗斯侵乌战争中的立场时则表示，习近平的底线是防止普京失去权力。“我认为这是对中国和习近平的生存威胁”。

如果普京在位与否会对习近平的生存构成威胁，习近平的“沉默伙伴”注定将会做下去？但如果反过来思考，习近平若继续做普京的“沉默伙伴”，会不会对他及他统治的中国构成更严重的威胁？