又来了 西安16日起封城

中国-新冠病毒

2021年12月23日，中国陕西省西安市实施封城，全城骤然一面，死寂汽车行驶在一条几乎空无一人的西安街道上。2022年4月15日，西安当局宣布次日起实施全面社会性管控。

西安封城悲剧记忆犹新，上海陷入水深火热，民怨冲天之际，西安周五突然宣布，16日起实施社会面暂时管控，全市人员足不出户，“争取早日实现社会面动态清零”。西安网友惊呼：“又来了!”

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西安封城始于去年12月23日，直至今年1月24日才宣布全面解封，官方对市民实施强制性集中隔离，严酷程度超过武汉封城，造成无数次生灾害、难以计量的人道灾难，引爆民怨。奇怪的是，采取如此规模，封锁一个一千三百万人口的城市，官方公布的确诊病例仅仅2053例。以造成的人道灾难，经济破坏相比，严重的不成比例。

整治2700万大城上海封城、民众怒火冲天之际，西安当局周五晚突然宣布，16日起实施“临时性管控”措施，减少人员流动，非必要不得外出，管控时间：16日零时至19日24时，这个时间与上海3月28日宣布在浦东、浦西分别实施四日管控不谋而合，然而上海的局部管控很快变成全面封城，封闭四日变成“明日复明日”，至今看不到头，民众苦不堪言。

西安当局解释这次实施管控的原由是，截至15日18时，全市共发现43例本土阳性感染，是“传染性极强的奥米克戎变异毒株”。

西安当局要求，全市小区、单位人员非必要不外出，只能在小区内活动，企事业单位鼓励支持员工居家办公、远端办公，在单位住宿。

主城区中小学校、托幼机构，除了高三，初三毕业班外，其他年级一概实施线上教学。

大型综合性商场、公众娱乐休閒场所包括KTV、网咖、酒吧、棋牌室、剧本杀、密室逃脱、足浴店、洗浴中心、汗蒸房、茶馆等，以及人员聚集经营性场所，包括健身房、体育馆、瑜珈馆和各类培训、中介机构等、公共文化活动场所和农村集贸市场暂停开放。监所、福利院、养老机构等特殊场所则封闭管理。而全市各餐饮单位暂停内用。

大型会议、线下培训停办，严禁群体性活动，喜事缓办、丧事简办、宴会不办，暂停一切宗教活动。

西安再度实施社会面管控，引发网络热议，一些网民抱怨，西安又管控，清零不管用，何必又要引发巨大的次生灾害呢？也有网民怀疑官方宣布西安临时管控四日是幌子，像上海那样，早先也宣布四日管控，现在已经不止几个四日了!

有分析指，中国实施如此严酷的不成比例的清零政策，因为这是中国领导人习近平的指令。习近平日前在海南再次重申，坚持动态清零不动摇，封城，清零，已成为“政治任务”，底层官员害怕丢掉乌纱帽，莫不为落实最高指示奔命，那管民不聊生。