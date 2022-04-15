推特董事会通过"毒丸防御"计划 阻止马斯克收购

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社交平台推特Twitter董事会周五一致通过俗称"毒丸防御"的股东权利计划，阻止特斯拉创办人马斯克收购该公司。

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据法新社报道，根据有关计划，任何人或组织在未经Twitter董事会批准，收购该公司最少15%股权，其他股东可以折扣价买入更多股份，以稀释发动敌意并购方的所有权利益。

有关计划将维持至2023年4月14日。Twitter在声明指出，该计划不会禁止董事会接受任何被视为符合公司及股东利益的收购计划。

目前马斯克拥有Twitter超过9%股份，该公司行政总裁原本计划邀请对方加入董事会，但马斯克之后改变决定，表示不会成为董事会成员。

根据美国证券交易委员会（SEC）文件显示，马斯克周四提议以每股54.20美元收购Twitter股票，对Twitter估值达430亿美元，并表示这是他最高也是最终的出价。他当日提到希望将来公众可以更易接触Twitter的演算法，并限制内容审核情况。

不过有至少一位Twitter重量级投资人认为他的出价太低，当中包括沙特王储瓦利德（Al Waleed bin Talal）指马斯克的出价"并没有接近公司的内在价值"。