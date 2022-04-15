泽连斯基："世界应警惕普京铤而走险诉诸核武"

泽连斯基/普京/核武/美国

乌克兰总统泽连斯基周五表示，世界应警惕俄罗斯总统普京因在乌克兰遭遇军事挫折铤而走险诉诸核武，而美国中央情报局局长伯恩斯称担心俄罗斯会在走投无路时使用核武。泽连斯基要求美国将俄罗斯列为"资助恐怖主义国家"；乌克兰国会通过决议认定俄军构成种族灭绝。

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路透社报道，美国中央情报局局长伯恩斯周五表示，面对俄罗斯可能在乌克兰动用战术或低当量核武器的威胁不能掉以轻心，但中情局尚未看到很多实际证据加深这项疑虑。

路透社报导称这是伯恩斯自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来最广泛的公开评论，凸显1945年以来针对欧洲国家最大规模攻击事件动用核武风险升高的担心。

另据法新社报道，乌克兰总统泽连斯基周五接受美国有线电视新闻网（CNN）采访，在被问及是否也有这种担忧时泽连斯基表示：“不仅是我，我认为全世界所有国家都应该对此警惕”。

泽连斯基表示，他的担忧关联到“核武器”或“化学武器”的使用。他说， “他们(俄罗斯）可以做到”，“对他们来说，人们的生命一文不值”。

泽连斯基还表示，“我们不要担心，我们要做好准备”，"这不仅是乌克兰的问题，它关系到全世界的安危”。

另据路透社援引华盛顿邮报报道，泽连斯基在与美国总统拜登通话时，要求美国将俄罗斯列为"资助恐怖主义国家"。目前美国将朝鲜、古巴、伊朗及叙利亚列入该名单。不过，拜登没有在这方面做出承诺。

乌克兰国会周四通过决议案，认定俄罗斯军队在乌克兰的行径构成"种族灭绝"。

根据乌克兰国会上传网络的声明称："我们必须立即认定俄罗斯武装部队在自2022年2月24日入侵乌克兰的最新阶段，对乌克兰人民犯下的暴行构成种族灭绝。"