美国锁定朝鲜黑客盗窃6.2亿美元加密货币

朝鲜/美国

与朝鲜政府有关的网上犯罪集团拉萨路小组（Lazarus Group）

美国联邦调查局于4月14日指控与朝鲜政府有关的网上犯罪集团拉萨路小组（Lazarus Group）与网络游戏“阿蟹”（Axie Infinity）上个月损失6.2亿美元的黑客攻击有关。朝鲜对加密货币交易进行网络攻击，为平壤赚取了数亿美元的加密货币，来逃避联合国对其的经济制裁。

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美国联邦调查局本周四把与朝鲜政府有关的网上犯罪集团拉萨路小组与网络游戏“阿蟹”受到黑客攻击损失6.2亿美元加密货币联系起来。

美国联邦调查局在一份声明中指出，经过调查确认网络游戏“阿蟹”开发商在3月29日受到网络黑客攻击，前所未有被盗窃高数额加密货币，有证据显示这与朝鲜政府有关的拉萨路小组和APT38黑客联手进行盗窃有关。

网上犯罪集团拉萨路小组曾在2014年攻击索尼影视娱乐公司，据称黑客要报复该公司出品的节目讽刺朝鲜领袖金正恩。

美国财政部把拉萨路小组标为“有国家支持的黑客组织”，被列入制裁名单。

美国在2020年发布的一份军事报告显示，朝鲜从1990年开始发展网络攻击组织，成立名叫“121局”的网络黑客小组，并分布在白俄罗斯，中国，印度，马来西亚和俄罗斯等国进行活动。

根据网络Chainalysis公司的最新分析指出，仅在去年朝鲜黑客攻击就盗窃加密货币4亿美元。

黑客对加密货币交易进行网络攻击，这为平壤赚取了数亿美元的资金，来逃避联合国对其经济制裁。