美官员证实 莫斯科号被乌克兰导弹击沉 对俄军构成"沉重打击"

乌克兰/俄罗斯/美国/军事

美国国防部一名高级官员周五证实，俄罗斯黑海舰队旗舰莫斯科号巡洋舰被两枚乌克兰导弹击沉，法新社援引五角大楼官员强调：这对俄罗斯来构成“沉重打击”。

广告 继续浏览后续

法新社报道，这位要求匿名的五角大楼官员周五向几位记者表示，"我们估计乌克兰军方的两枚“海王星”巡航导弹击中了“莫斯科”号。而莫斯科此前声称，这艘苏联时期的船舰因大火严重受损，在被拖回港口途中沉没；美国国防部否认了莫斯科的说法。乌克兰方面表示，乌军发射了两枚海王星反舰导弹，击中莫斯科号。而在莫斯科号沉没之前，俄方的救舰行动因舰上弹药爆炸及恶劣天气受阻。

据称：乌克兰军队在莫斯科号的一侧用无人机分散扰乱了其防御信息，海王星反舰导弹则从另一边击中莫斯科号，但这一说法没有得到五角大楼官员的证实。

这位高级官员并表示，"相信(莫斯科号巡洋舰上）有人员伤亡，但伤亡数量难以评估"。美国观察到船上幸存者被附近的其他俄罗斯船只带走。

这位官员还表示，"这对俄罗斯造成巨大的打击，具有象征意义"。"更重要的是，莫斯科号是俄罗斯三艘斯拉瓦级巡洋舰之一，它被击沉造成俄军在乌克兰南部的军事能力出现真空”，而普京已决定将其下一次攻势集中在南部地区。

此前，美国国防部发言人柯比（John Kirby）向美国有线电视新闻网（CNN）表示："对（俄罗斯）黑海舰队来说是一大打击，这是他们力图在黑海发挥某种海军优势的关键一环"

根据《蒙特勒公约》，“土耳其不允许军舰进入黑海，因此（俄罗斯人）将无法用另一艘斯拉瓦级舰艇代替被击沉的莫斯科号”。

五角大楼高级官员还估计，莫斯科号的沉没可能会使俄罗斯海军今后在乌克兰战区表现的更加谨慎。

另据报道，乌克兰内政部顾问格拉先科（Anton Gerashchenko）周五在Telegram发声明称，俄军黑海舰队旗舰莫斯科号舰长库普林（Anton Kuprin）在爆炸中阵亡。