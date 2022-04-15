莫斯科号旗舰被击沉 俄罗斯海军失去了骄傲

俄罗斯侵乌战争

此为超级装备的俄罗斯黑海舰队旗舰“莫斯科号”图片，被击沉后已沉入海底

俄罗斯海军引以自豪的导弹巡航舰“莫斯科号”被击沉了，这一损失对俄罗斯无论是行动层面还是象征意义都构成沉重打击，它对俄罗斯一统黑海的能力也构成严重后果。在美国五角大楼认定乌克兰导弹海王星击沉该舰的说法“可信”后，更使得俄罗斯海军的自豪感严重受挫。

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莫斯科号巡洋舰排水量超过13000顿，船长186米，可以同时指挥多艘战舰作战，因此被称之为旗舰。此类船舰，只有俄罗斯、美国、中国、日本、韩国拥有，法国以及其他西方国家海军没有相应的舰艇。专家认为，这一1983年服役的战舰，超级装备，虽然已有年代，但具有很大的象征价值。俄罗斯总统普京曾多次登上莫斯科号，并在该舰接待多位外国领袖。

俄罗斯同级别的战舰还有两艘，一艘属于北海舰队，另一艘属于太平洋舰队。这么一艘“光荣战舰”被导弹击中，而且是被乌克兰制造的导弹击中，引发对俄罗斯军事实力的争论。对乌克兰一方，击沉这样一艘包括配有16枚Bazalt/Voulkan反舰导弹、多枚Fort导弹、海洋版远程S-300导弹和Ossa短程导弹，同时还拥有火箭发射器、火炮和鱼雷的同时具备反舰、反空以及反导弹能力的旗舰，无疑是一场巨大的胜利。

莫斯科号多达680名海员，可保护其周围直径150公里的海域。在土耳其对俄罗斯船只关闭了博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡之后，俄罗斯将很难有其他船只取代其防空能力。不过，英国国防情报机构Janes的专家Nick Brown认为， "黑海舰队的其余部分仍然是一支强大的力量，"包括 "格里戈罗维奇海军上将 "型的现代护卫舰，尽管射程较短，但配备了比 "莫斯科 "号更现代的防空设施，以及 "卡利布 "对地攻击导弹。俄罗斯地中海舰队并没有被淘汰。

然而，莫斯科毫无疑问遭到了一个惊人的打击。在出乎意料地放弃了对乌克兰领空的绝对控制，并在其地面行动的头几周表现出重大的战术和战略弱点之后，现在，其海军也受到了打击。 一位法国高级军官评论："俄罗斯人在陆地上犯的错误在海上也在犯" 。

Nick Brown表示，莫斯科号旗舰毁灭 本身并不会导致莫斯科从技术层面后退，主要因为涉入这场战争的俄罗斯海军相当有限。但是，如果莫斯科打算让海军更直接更多地涉入冲突，将必须三思而行。

如果说按照乌克兰军方所说，他们结合使用无人机诱骗，发射海王星导弹击中莫斯科号旗舰的话， 那么引发的问题是，乌克兰军备的实力到底有多大？乌克兰是否有莫斯科没有评估过的海军防御能力？乌克兰拥有什么样的新获得的反舰导弹？它能对俄罗斯海军造成什么样的损害？

“莫斯科号”遭受袭击的细节将不会立即知晓。对船体的观察是确定它们的必要条件，但是，现在这艘旗舰已经沉没在黑海海底。乌克兰军方称，与俄方宣称的相反，船上大约500名官兵并没有得到及时抢救。

在俄罗斯，留在人们脑中的是一艘颇有威望的指挥舰，2008年在格鲁吉亚和2015-2016年在叙利亚战争中“表现出色”。2015年9月到2016年1月，它被部署在地中海东部，为俄罗斯的赫梅米姆基地提供 "防空防御"。2014年以来，一直驻扎在塞瓦斯托波尔，这是俄罗斯黑海舰队在克里米亚半岛的总部，俄罗斯在2014年吞并了该半岛。

在现代冲突中，如此规模的军舰损失是极其罕见的。"伦敦国际战略研究院专家Hugo Decis说："就吨位而言，莫斯科号可能是自第二次世界大战以来被击沉的最大的军舰“。

莫斯科号的沉没暴露俄罗斯海军直至目前尚不为外界所知的虚弱。"一位法国海军高级军官对法新社评论称：在乌克兰导弹袭击之前，俄罗斯人没有空中优势，而空中优势是发起两栖行动的一个必要条件。今天，他们比以往任何时候都没有准备好这样做。"

特别是因为泽伦斯基总统的部队可能很快就会收到另外的武器来保卫他们的海岸线。英国首相约翰逊周六访问基辅时，承诺向乌克兰提供 "鱼叉 "反舰导弹。

但是基辅预计会出现最坏的情况，乌克兰总统泽伦斯基周五说，"全世界 "都应该 "担心 "他的俄罗斯同行普京因在乌克兰的军事挫折而铤而走险，会使用战术核武器的风险。

他呼应了美国中央情报局长伯恩斯大意如此的声明，伯恩斯14日表示，不应该对这种威胁 "掉以轻心"。