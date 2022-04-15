马斯克再出手，430亿美元收购推特全部股份

马斯克-推特

2020年12月1日，在德国柏林，SpaceX公司老板兼特斯拉首席执行官埃隆-马斯克在抵达阿克塞尔-施普林格奖的红地毯后面无表情。马斯克2022年4月14日宣布，以430亿美元收购推特全部股份。

全球首富马斯克（Elon Musk）周四宣布，已向推特（Twitter）发出要约，以每股54.2美元的价格收购推特全部股份。依照马斯克的出价，推特公司的估值达到430亿美元。

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消息一出，推特股价在盘前交易中随即跳涨14%。

此前马斯克已经以30亿元购入了推特9.2%股份，成为推特最大的股东，这使他可以得到一个董事会席位，但他决定不加入推特董事会，现在终于掀开底牌，他是要收购整个公司。马斯克表示，这是我能够提出的最好、最终的报价，如果推特公司不接受他的条件，他将“重新考虑自己作为一个股东的地位”。

马斯克在他的声明中表示：“推特有着非凡的潜力，我要释放它。”“我投资推特，是因为我相信其作为全球言论自由平台的潜力，并相信对于正常运作的民主体制来说，言论自由是不可或缺的社会元素。”

马斯克认为，按照推特目前的状态，其“既无法推动言论自由，也无法服务于言论自由”。

在宣布已经持股推特达9.2%之后，马斯克屡发推文探讨改革推特，包括要不要添加可以编辑修改推文的功能，以及是否可以把在旧金山的推特总部改成游民收容所。

目前，50岁的马斯克在推特上有8160万个追随者。他批评推特上许多名人账号根本是“殭尸”状态，例如流行音乐天后泰勒丝 ( Taylor Swift )有9000万追随者，三个月没发过任何一则推文，追随者1亿1430万的流行音乐天王小贾斯汀（Justin Bieber）的账号，过去一年只发过一次推文，马斯克质疑推特是不是要死了。

根据彭博信息的估计，马斯克目前身价达2600亿美元，他完全有财力买下整个推特。