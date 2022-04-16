哪个昏官掐断了上海的生命线

中国-新冠病毒

清零清得上海人的怒火越来越大，有人在骂：哪个昏官，把上海整成这样，有人诘问：是谁？掐断了上海的生命线？也有人犯疑，习主席为什么去海南，不来上海看看呢？

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原来习主席在海南视察，12号他说，领导干部要把所有精力“都用在让老百姓过好日子上”。这句话好像与上海人的现实有点关系？

但是，更上海更直接的是他稍后在海南说的另外一句话，“坚持动态清零，要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态”。上海人明白了，习主席虽然来不了上海，清零还是要清的。

4月13日，『财新』网发出题为“上海、广州等八市成为疫情防控措施优化试点城市 探索缩短重点人群隔离时间”，还可考虑对封控区和管控区的解封标准放宽，这篇文章很快被删除了。大约是与习主席前面的表态有所抵触的。

于是，上海人继续水深火热……

复旦大学罗书华教授看来也是深陷上海疫情，对清零措施颇有感触的人，他在『上海的生命线是怎么被掐断的？』一文开首便问：

“上海现在的问题，并不是什么"封锁/清零"与"躺平/共存"的矛盾，而是市民要吃饭、看病与有人吃不上饭、看不上病的矛盾。”

“告急声、求助声、求救声，声声入耳 抱怨声、委屈声、悲鸣声，阵阵惊心

作为全国经济中心的上海，此城之外皆为乡下的上海，怎么会一夜之间如此不堪；长三角、华东区乃至全国纷纷驰援，食物遍地，却可望不可及；医院仍在，哀鸣待救者却只能是望穿秋水。上海的生命线仿佛突然间被人掐断。”

他质疑：“上海的生命线是怎么被掐断的？一只怎样的手掐断的？上海的生命线怎样才能恢复？什么时候恢复？“

上海著名作家陈村发了一个帖子，现年70岁的哮喘病患者讲述自己“昨晚差点死于封控“的经历：急性哮喘发作，打了几个医院的电话，都没有急诊接诊，唯一一家有急诊的肺科医院，要求病人须有核酸阴性证明才能接诊，当时他气都上不来了，叫来救护车，救护人员说，没有核酸检测报告是不能上车的，最后志愿者小石开车送他到肺科医院，门卫告知没有核酸报告不能进去，小石见状危险，提出送他到新华医院试试，”命不该绝竟然在这个漆黑的医院实现了“，这家医院允许先接诊再检测，给他插上氧气管，”一条命算保住了“。

想起整个过程的匪夷所思，作者愤怒地质问：

“也不知道是哪个昏官制定了这样一个丧尽天良、草菅人命的规则？这完全就是一个无解的连环套，现实就是当一个人有病急性发作需要得到救助时，在这样的规则面前说不可能得到医治的。上救护车需要有核酸阴性证明、进医院同样需要核酸阴性证明。那么请哪个大老爷告诉我到哪里去做核酸检测呢？医院，显然只有医院才具备核酸检测的能力，可医院没有核酸检测阴性证明是进不去的呀! 哪个昏官制定了这样的政策，必须出来向全上海人民谢罪!!!“

哪个昏官干的？ 传染病专家、退休前为上海市第二军医大学长征医院副院长的缪晓辉则要求决定这件事的“不要继续误导人民!“

缪晓辉在社交媒体发文质疑“清零“政策，他说，上海市近3天每天新增本土病例都超过2万例，完全突破传染病传播和严控下的时空规律；而在重症比例极低的情况下，最近传来的额外死亡消息却不断增加。

他表示抗击疫情必须政治、科学、民生、政治、经济和国际影响通盘考虑，“科学第一，没有这个就没有其他，没有科学，何谈民生？”

缪晓辉抨击不赞成“清零”就被说成“躺平”的情况，“我们为什么从上而下的领导和自媒体都逮着‘躺平’说事？哪个专业人士建议过‘躺平’…我是一位极端爱党爱祖国者，可每当我发出一点科学的声音，即使有一些瑕疵，立即就被通知‘违规’而删除了”。

他公开质疑中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友以及中国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组长梁万年， ：“你们俩有本事‘清零’了，我对著14亿人割腕谢罪……请不要继续误导从第一到最后一个的14亿人了！”

“Omicron还在，倘若它滚了，youcron或niancron还会再来”。

有网民赞叹缪晓辉穷追不舍责任人的勇气，但觉得他只怪吴尊友和梁万年也远远不够，因为这两位并不是决策者。

上海的问题严重到荒腔走板的地步，杨海，原航天厂党委书记，闵行区人大代表、常委也对检测“越做越多“提出质疑：1-13日，”在严格封控的情况下，本小区一共进行了6次核酸、8次抗原，阳性感染者从14人增加到了49人，涉阳楼道从10个增加到了22个“，很多人认为是一次次检测产生的交叉感染。但是问题反馈上去没有任何回应。

杨海愤怒地表示：”大家感觉自己就像被卷入了一种任性的、固执的、碾压式的、不顾一切的、强行推进的漩涡之中，这种置整座城市的生机于不顾，置百姓之生息与不顾的做法，是否经得起历史的考验”。

作者声明，从此将不在配合做核酸检测的志愿者工作。

这又回到了前面的问题，上海，这样一座现代化的，拥有2700万人口的国际都市，为什么会被折腾得如此悲惨兮兮，民不聊生？是谁让上海，不仅仅是上海，卷入这样一场任性的、碾压式的，终究没有多少效用的，疯狂的漩涡之中？