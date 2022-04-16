德国援助乌克兰：用金钱替代武器

俄罗斯侵乌战争

德国总理朔尔茨愿意向乌克兰提供财政军事援助，以便乌克兰可以购买自己想要的武器。但这一决定受到德国多方批评。

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德国《明镜》周刊报道说，德国政府宣布，将向乌克兰提供10亿欧元的财政军事援助。但该计划遭到强烈反对，因为要求提供具体武器的不仅是反对派。但执政党绿党欧洲政治家安东霍弗雷特向《周日版世界报》表示，增加军事援助是“良好的一步”，但该措施不能取代武器的直接交付。绿党政治家拉尔夫福克斯认为，“任何仍然不想向乌克兰运送重武器的人都在为俄罗斯的进攻而努力。”“乌克兰正在为我们在武器交付和制裁方面的犹豫和拖延付出死亡和毁灭的代价。” 在野党基民盟外事政治家罗特根在推特上写道：“乌克兰现在需要防御武器，而且要尽快。”“它无法用金钱保卫自己。”

德国《世界报》表示，德国政府愿意向乌克兰提供进一步的军事援助，但基辅不知道进一步武器交付的确切范围，也不知道可能的时间范围。公众也被蒙在鼓里。德方显然没有与受援国协调好。

巴州电台表示，是否该向乌克兰提供武器？德国为此陷入困境。在是否该向乌克兰提供重武器的争论中，一方批评朔尔茨犹豫不决，另一方则担心，如果德国提供重武器，有可能成为参战方，并走向第三次世界大战。事实是，德国联邦国防军设备不佳，自己也没有重武器，如何能提供给别人？德国总理绍尔茨愿意提供总共20亿欧元的军事援助，其中10亿多欧元是给乌克兰的，以便乌克兰可以购买自己想要的武器。专家认为：出钱对德国政府来说，是一条“舒适的道路“。当然，德国还必须和乌克兰敲定这些援助资金的用途。