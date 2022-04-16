朝鲜举办庆祝活动，纪念国父金日成诞辰110周年

朝鲜/政治

朝鲜官方媒体星期六发布的画面显示，该国领导人金正恩检阅了为庆祝其祖父、同为朝鲜国父的金日成诞辰110周年举办的大规模游行活动。值得注意的是：今次庆祝活动没有按惯例举行阅兵式。

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为庆祝金日成诞辰110周年，朝鲜举办了大型民众游行活动和焰火晚会，美韩两国官员曾认为，朝鲜可能在庆祝活动期间进行核试验，也可能举行阅兵式。但是，这两项活动均未发生。

4月15日，为朝鲜的“太阳节”，是平壤史上最重要的日子之一。朝鲜官方中央通讯社发布的照片显示：金日成的孙子-金正恩在平壤金日成广场的观礼台上检阅了游行队伍，向数千名身着彩服的民众挥手致意。

朝中社报道说：工人、农民舞者等人组成的队伍依次走过主席台，他们挥舞着写有歌颂社会主义的横幅。金正恩还参谒了平壤的锦绣山太阳宫，里面存放着他父亲金正日与祖父金日成的遗体。

分析人士认为：虽然朝鲜在今年太阳节的庆祝活动中没有举行阅兵式，却并不意味着朝鲜打算停止加强其军事态势。过去数月，平壤打破了2017年以来设定的暂停远程弹道导弹试射的限制，多次进行导弹试射，包括三周前试射的该国历史上最大的洲际弹道导弹。朝鲜试图通过导弹试射扩大其武器库，增强自身的防卫能力。