法国总统大选：马克龙强调生态理念 勒庞承诺为弱势群体发声

法国/马克龙/勒庞/总统大选

法国本月24日将举行总统大选第二轮投票，现任总统马克龙及国民联盟候选人玛丽娜·勒庞周末举行竞选集会，极力争取左翼选民的支持：马克龙承诺下一个5年任期将强化生态理念；勒庞则保证她将捍卫弱势群体利益。

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法新社报道，距第二轮大选投票还有八天，即将离任的总统马克龙和他的极右翼竞选对手都紧锣密鼓展开竞选活动。

马克龙周末前往南部马赛举行竞选集会，数千人到场支持。马克龙直接面向左翼，特别是生态党选民发表讲话，他承诺，如果当选连任，未来的总理将直接负责生态规划。马克龙承诺将会“彻底更新”他的治国政策。马克龙还表示，他了解到了第一轮投票传达的信息。激进左翼候选人梅朗雄，在第一轮选举周出人意料地获得22% 的选票，仅次于进入第二轮、得票23.1%的玛丽娜·勒庞。

分析认为，在首轮投票中排第三、极左翼候选人梅朗雄支持者的选择，对第二轮投票结果至关重要。

与此同时，周末在巴黎和其他各大城市约23,000民众参加反极右翼大游行。示威者反对极右翼国民联盟候选人勒庞当选，向极右翼势力"说不"。据内政部的统计，巴黎9200人参加示威活动，其他地区50多场集会约有13,600示威者参加。而据组织者表示，巴黎参加集会的约4万人，其他各大城市总共约15万人参加集会。