泽连斯基警告：马里乌波尔守军如果被杀 乌俄将无法谈判

乌克兰/泽连斯基/俄罗斯/英国

俄罗斯军队周六轰炸了乌克兰首都基辅附近的第二家军工厂，造成一座军备工厂至少1人死亡和多人受伤；乌克兰总统泽连斯基警告：受困在东南部围城马里乌波尔守军如果被歼灭，将会摧毁已陷入僵局的乌俄和谈。俄罗斯政府周六宣布，禁止英国首相约翰逊等13名高层官员入境。

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泽连斯基周六接受乌克兰真理报网站访问时表示，"歼灭我们的部队，（在马里乌波尔的）我军人员，将会摧毁乌克兰与俄罗斯之间的任何谈判。"自战争爆发之初，乌俄双方持续展开和谈，但迄无具体结果。

泽连斯基并称，在马里乌波尔，乌克兰方面的人员伤亡可能是波罗迪安卡的十倍之多”。泽连斯基表示，在这个位于乌克兰东南部的战略港口，目前“没有食物、没有水、没有药”，泽连斯基指责俄罗斯“拒绝”建立人道走廊。

俄罗斯官员周六宣称，俄军已全面掌控遭围困港市马里乌波尔，但乌克兰守军仍在市内顽强抵抗。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄军周六的最新攻击在基辅造成1人死亡和多人受伤。

基辅东南部达尼茨基区（Darnyrsky）发生爆炸后冒出浓烟，俄罗斯国防部指称，俄军利用高精准远程武器击中这座军备工厂。

另据乌克兰检方表示，位于东北部的乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）住宅区遭俄罗斯导弹攻击，造成至少2人死亡和18人受伤。

另据报道，俄罗斯政府周六宣布，禁止英国首相约翰逊等13名高层官员入境，报复英国针对乌克兰战争对俄罗斯实施的制裁措施。

被俄罗斯禁止入境的英国官员还包括副首相拉布、外交大臣特拉斯、国防大臣华勒斯等人，总共13名高层官员。莫斯科3月间也已对美国总统拜登发出入境禁令。

约翰逊回应俄罗斯制裁表示，"乌克兰克服万难，将俄罗斯军队从基辅的大门击退，取得21世纪一场最伟大的战功"，他并表示，"，由于乌克兰总统泽连斯基及乌克兰人民不屈不挠的英勇抵抗，使普京受到挫败。"

据路透社引述消息人士表示，乌克兰总理什米加尔以及其他乌克兰高级财政官员，将于下周在国际货币基金组织和世界银行春季年会期间访问美国首都华盛顿。

据称，什梅加尔、乌克兰财长马尔琴科（Serhiy Marchenko）及央行行长舍夫琴科（Kyrylo Shevchenko），将与七国集团（G7）成员以及其他财政官员举行双边会谈。乌克兰官员21日会出席由世界银行主办的乌克兰问题圆桌会议。与会者将讨论乌克兰战争带来的实质破坏与经济后果，以及乌克兰银行和金融领域的持续运作。