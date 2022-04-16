美参议员葛理翰：访台非为改变一中而是支持台湾

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美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员葛理汉率团访问台湾24小时，昨天他在台北记者会上说，「抛弃台湾就等同抛弃自由，美国永远不会放弃自由」；同行的参院外交委员会主席梅南德兹也说，全世界都在注意台湾，不会允许「负面的事情」发生在台湾，因为这关乎世界的利益。

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六位美国国会议员前天晚上抵台访问后，解放军东部战区昨天宣布，在台湾周边海空域，出动驱护舰和轰炸机、歼击机等巡逻，并展开对海突击的演练。中国外交部发言人赵立坚更指出，共军东部战区的有关行动，「就是对近期美国包括国会议员团访台等行动的反制」。

访问团昨天会晤台湾总统蔡英文、国防部长邱国正、外交部长吴钊燮等，并举行小型媒体见面会。蔡英文说，期待能在新的印太战略中扮演积极角色，携手美国等理念相同国家，继续共同维持印太区域的和平稳定。

被问到如何看待前国务卿蓬佩奥呼吁美国政府应外交承认台湾？葛理汉说，来访是想让台湾人民知道美国民主、共和两党完全一致支持台湾，他说，他们访问台湾不是要改变一中政策，而是要告诉台湾人民，他们支持台湾。

如果北京攻台，美国是否派兵协防？葛理汉说，放弃台湾等于向全世界宣告，想被枪杆子统治，而不要民主法制；美国如果抛弃台湾，会对全世界从本质上带来很坏的改变，未来谁会想当美国的盟友？

台湾外交部昨晚表示，中国官员对美国联邦参议员率团访台发表谬论，且宣布在台湾周边进行军事威胁行动；对中共极权政府这些乖张荒诞的言行予以严厉谴责。

台湾外交部还说，中共必须认清区域事实与现状，中华民国台湾是一个主权独立的民主国家，和在中国共产党极权统治下的中国互不隶属，民主台湾不归极权中国管辖。

这个访问团已经在昨天晚上结束访台行程转往日本，台湾外交部前部长程建人分析，这项访问对美中台关系并没有重大影响，一、访团中称不上有大牌人士；二、没有官员随行，实质意义低；再其次，行程安排在美国众议院议长裴洛西取消访台之后，人员层级下降，显示出拜登政府无意过度刺激北京，此行应是对台湾的交代，同时让议员藉此拉抬政治声量。