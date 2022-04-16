美国与东盟领导人峰会5月中旬举行 可能聚焦中国崛起

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美国总统拜登将于5月中旬在华盛顿会晤东盟各国领导人，法新社称，东盟在对抗中国崛起的美国战略中扮演关键角色，此次峰会将可能聚焦中国崛起等议题。

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法新社报道，美国白宫周六在一份声明表示，美国将在5月12日到13日举行的这次峰会上展现对东盟持久的承诺。声明提及新冠疫情及全球暖化议题表示，美国认识到(东盟）在应对最紧迫的挑战方面所起到的核心作用。

白宫称，“美国成为东南亚国家强大而可靠的合作伙伴，是拜登政府的主要优先事项之一”。

面对中国霸权野心和日益增长的领土扩张，白宫重申，美国的目标是“促进一个自由、开放、安全、连通和有弹性的印太地区”。

东盟汇集了印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾等十个国家，其中几个国家毗邻南海，与中国的摩擦日益增加。

美国长久以来一直表示，与亚洲强化关系是美国外交政策的优先课题。

拜登曾在3月29日在白宫会晤东盟重要成员新加坡的总理李显龙，并表示他希望确保印度太平洋地区"自由开放"，意指美国认为不断崛起的中国正试图主宰国际贸易航道。

拜登曾于去年10月出席与东盟领导人视频峰会。当时白宫发言人普萨基在声明中指出，拜登宣布美国将针对应对新冠疫情、气候变迁和经济成长等，扩大与东盟合作。