美国国务院评估：俄乌战争将打到年底

俄罗斯侵乌战争

在2022年4月16日发布的视频中，来自沉没的导弹巡洋舰莫斯科号幸存的船员排队等候与俄罗斯海军首脑尼古拉-叶夫曼诺夫上将会面。

俄乌战争要打多久？在俄罗斯入侵乌克兰超过50天之际，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）接受CNN采访表示，俄乌战争很有可能会持续到今年年底。

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之前有报导称，美国国务卿布林肯曾告诉欧洲官员，华府当局预估俄乌战争将持续至少8个月、到今年底。布林肯说：“已经与同行讨论了我们对冲突可能会旷日持久的担忧。”普莱斯表示：“这是很有可能的。但我们正在努力缩小这场冲突。我们认为可以透过加强乌克兰在谈判桌上的力道来做到这点，可以透过向乌克兰提供前所未有的安全援助。”

普莱斯说：“与此同时，我们正通过经济制裁与其他金融措施，向俄罗斯施加同样程度的压力，我们希望两者能达成一致，最终达成一项外交协议，结束俄军这种毫无意义的暴力侵略。”

普莱斯的说法，也呼应了美国白宫国家安全顾问苏利文本月早些时候在白宫简报会上的警告，当时他表示战争恐怕将会旷日持久，他说：“在经历了大量杀戮与死亡的最初阶段后，下个阶段可能持续数月或更长时间。”

许多接受CNN采访的美国官员强调，很难准确预测这场战争会持续多久，没有迹象表明俄罗斯总统普京的最终目标已经改变，除非面临军事失败，否则他不太可能寻求外交谈判。

另据《华尔街日报》报道：由于缺乏在多条战线上展开快速攻势的实力，俄罗斯对乌克兰的入侵上周转变了策略，俄军从基辅和北部其他城市撤退，将重心放在夺取乌克兰东部的部分地区上。这一转变标志着克里姆林宫决定展开一场可能会旷日持久的消耗战。