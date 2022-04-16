英国决心向乌克兰提供除战机以外的所需武器

俄罗斯侵乌战争

2022年2月15日，在乌克兰东部的顿涅茨克地区，一名乌克兰军人在联合部队行动的演习中发射了NLAW反坦克武器。英国决定向乌克兰提供包括此型反坦克武器在内的乌军所需要的武器。

英国国防部武装部队大臣詹姆斯·希佩（James Heappey）接受法国『世界报』采访时表示，伦敦准备向乌克兰提供除战机之外的其他武器，并继续培训乌克兰军人。

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这位英国国防部二号人物表示，英国从一月起向乌克兰军队提供便携式反坦克导弹，轻便武器以及通讯装备。随后，英国向乌克兰提供了防空系统，尤其是便携式防空系统，再之后英国决定走得更远，“我们现在计划向他们提供反舰能力、潜伏弹药，我们向他们运送装甲车，我们积极鼓励拥有华沙条约武器库的中欧国家拿出他们的武器，这些武器比我们或法国的武器更容易被纳入乌克兰部队。我们将对他们放弃的设备进行补偿。”

不过，这位高管表示，英国不会向乌克兰提供战机，避免被莫斯科视为“交战方”。他表示，没有关于交战方的法律定义。俄罗斯可能已经认为我们是一个交战国，所以我们不能派飞机去执行禁飞区，因为我们会与俄罗斯的飞机直接接触。

他表示英国将继续培训乌克兰军队，在俄罗斯并吞克里米亚后，英国于2015年起长期向乌克兰派遣教官培训，培训军人已超过22000人。有些乌克兰军人直接到英国学习使用装甲车，英国还在波兰培训乌克兰军人使用导弹系统。

这位高官表示，即使马里乌波尔落入俄军手中，乌克兰军队在这座港口城市的英勇抵抗吸走了大量的俄罗斯军事资源，包括一些俄罗斯精英部队，已处于不能作战的状态，可以说，马里乌波尔之战奠定了后面的框架：乌克兰和俄罗斯军队在东部的战力更加均衡。

在他看来，即使马里乌波尔陷落，也不能真正从战略层面改变战局，这一战役使得乌克兰人削弱了俄罗斯对乌克兰的威胁，从而在投入顿巴斯大战时有更多的成功机会。“我相信乌克兰人有这种能力”。

为什么呢？他接受说：乌克兰军人面对的是一支士气低落的俄罗斯军队，它不知道自己的目标是什么，领导能力非常差，已经有士兵反叛他们的上司的例子。

希佩称，他坚信，乌克兰人可以按照自己的意愿结束这场冲突，而英国和许多其他国家都致力于为他们提供这样做所需要的东西。