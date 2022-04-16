2021年度日本战机紧急升空达一千多次 七成针对中国

日本/军事

日本防卫省15日宣布，2021年度日本航空自卫队战机对可能入侵领空的外国军机的紧急升空次数增至1004次，比上年度增加279次，继 2016 年度1168次之后，史上第二多，其中针对中国军机的次数约占70%。

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防卫省分析称，对中国飞机的紧急升空次数为722次，为史上最高，导致日本整体紧急升空次数的增加。

针对俄罗斯军机为266次，与2020年度持平。

防卫大臣岸信夫在15日的记者会上强调了加强警戒与监视的必要性，称“我们将坚定地保护领土、领海和领空”。

他指出：中国战机的飞行“呈现多样化、高度化，疑为情报收集的活动频繁，也可以看出其迅速推进无人机自主研发的动向”。他就俄罗斯的动向指出：“该国活动频繁，在国际社会对其进攻乌克兰做出应对的情况下，这种趋势也没有改变”。

据防卫省统合幕僚监部统计，针对中国战机的紧急出动722次，比上年度增加264次，约占总数的70%。2021年度，中国战机12次在冲绳本岛和宫古岛之间经过，去年12月，中国海军辽宁号航母在冲绳附近的太平洋上起降战机和直升机，今年3月，中国研制的无人侦察机“BZK-007”在钓鱼岛以北飞行。在日本全国4支空自航空方面队中，司令部设在冲绳县那霸基地、负责应对包括钓鱼岛周边区域在内的东海的西南航空方面队的紧急升空次数最多，达到652次。

在紧急升空中，针对情报搜集机和巡逻机对应的增加很明显，防卫省干部称，“与中国进出海洋的活动连动，中国旨在确认周边情况的飞行次数正在增加”。

针对俄罗斯战机的紧急升空次数达266次，日本方面宣布：有两起是针对俄罗斯战机侵入日本领空。俄罗斯战机于2021年9月侵入北海道知床岬周边地区，并于今年3月入侵北海道根室半岛附近空域。防卫省还证实，去年11月，中俄共4架轰炸机联合飞越日本海等海域。