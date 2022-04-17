上海清零 日本领事：日企撑不住了考虑转移

上海/日企

上海严格的清零措施导致当地日企无法正常运转，陷入困境。日本驻上海领事致函上海当局表示，日本企业可能转移国外。

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据香港明报4月17日报道，日本驻上海总领事赤松秀一前日致函上海副市长宗明，指当地日资企业因防疫措施，面临诸多困难，生产经营无法正常运行已经一个多月，甚至“不得不开始将生产和制造向其他地区和国外转移”。

赤松秀一在信中指出，目前上海约有4万日侨，和1.1万家日企。“随着疫情防控措施的长期化，生产经营无法正常运行的状态已持续了一个多月，对企业造成的影响明显日趋严重”，并“迫切希望疫情平稳后，迅速恢复经济正常运行”。

明报说，上海昨日发布复工复产疫情防控指引，称，确保在风险可控前提下，落实“闭环管理”。

据共同社4月15日报道，由于中国上海因新冠疫情蔓延实施了封控，日本企业受到的打击日益扩大。不仅在当地的业务停了下来，而且供应链混乱，导致马自达和三菱汽车公司在日本的生产也遭遇阻碍。对新冠清零政策造成中国经济低迷的担忧情绪升温。

该报道说，在中国运营逾300家“无印良品”店铺的良品计划公司目前有约50家店铺停止营业。社长堂前宣夫表示，预计下半财年（3～8月）业绩会比设想的差很多。

迅销公司董事长兼社长柳井正说：“因为利润方面和员工的生活，非常困扰。”截至14日，上海的共86家优衣库和共8家GU店铺已全部停业。

罗森在上海市有约1000家便利店，8～9成处于停业状态。一部分店铺为了支撑市民生活，仅继续提供配送服务。萨莉亚社长堀埜一成表示“连地铁都停了，影响很大”。

索尼、三菱电机、夏普等制造业方面，当地工厂长期停工。从当地供应商采购零部件的工作滞后，马自达4月在总部工厂（广岛县府中町）和防府工厂（山口县防府市）停工了共8天。三菱汽车11～15日停止了冈崎制作所（爱知县冈崎市）的生产，还让员工暂时歇业。

共同社引述全日本空输和日本航空透露，上海航线的货运航班已部分停飞。据称是因为无法确保足够的装卸货和机修人员。此类航班从日本向上海运送半导体相关货物，从上海向日本运输电子零部件等。汽车行业相关人员叹息说：“零部件不足大概会长期持续。”

日本经济同友会代表干事樱田谦悟预测称，只要中国固守封控政策，“对经济的影响会更加严重”。他还认为“大概不会轻易解除”封控。