乌克兰誓言：乌军将在马里乌波尔"战斗到底"

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尽管俄军发出最后通牒，守卫在乌克兰东南部城市马里乌波尔的最后一批军队拒绝投降，乌克兰总理周日表示，城市并未陷落，乌军将奋战到底。乌克兰外长库列巴警告，马里乌波尔可能成为乌俄和谈中不能踩的"红线"。俄军周日再次对基辅附近的军工厂展开新一轮轰炸。乌克兰总统泽连斯基称不会为结束战争放弃东部领土。

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法新社报道，俄罗斯军队声称，经过激烈战斗，目前俄军已经基本控制了这座乌克兰东南部战略港口城市，除了最后一批守军退守的亚速钢铁厂。乌克兰总统泽连斯基谴责该市的局势"非人道"，他再次呼吁西方国家立即向乌克兰提供几周来一直要求的重型武器。此前，泽连斯基威胁，如果马里乌波尔的最后一批乌克兰士兵被“消灭”，他将停止与莫斯科的和平谈判。

俄罗斯国防部要求被包围在亚速钢铁厂（Azovstal）的乌克兰士兵自动放下武器投降，以保住他们的生命。俄罗斯国防部在部Telegram上称：“保障所有放弃武器的人生命安全” “这是他们唯一的机会。”

但是，在俄方最后通牒已过，乌克兰总理什米加尔周日向美国广播公司表示，"乌克兰士兵将继续战斗"。她说，"这座城市并未陷落"。"我们的军队，我们的士兵还在那里。他们将战斗到最后。正如我对你所说的，他们仍在马里乌波尔”。

乌克兰外长库列巴周日接受采访时透露："近几周，乌克兰并未在外交部层级上与俄方进行任何接触。"他说，双方"唯一的接触就是各部会代表和国会议员组成的谈判小组。他们正继续进行专家磋商，但没有进行高层级会谈。"

库列巴还说，他预计未来数周内，"乌克兰东部的激烈战斗将进一步加剧。"

俄罗斯宣称，俄军已几乎完全控制了马里乌波尔。拿下这座港口城市，将是俄方在近两月战争中最大的斩获。

随着俄罗斯对乌克兰首都基辅的攻击加剧，俄罗斯国防部周日表示，俄军对基辅郊外一间军工厂进行了打击，以导弹摧毁这座弹药工厂。

俄罗斯国防部在Telegram发布声明说："在晚间，高精准度空射导弹摧毁了基辅地区布洛瓦利市（Brovary）附近一家弹药工厂。"

布洛瓦利市市长萨波兹科（Igor Sapozhko）表示，周日凌晨"一些基础设施目标被击中"。

最近几天，俄罗斯对基辅市内和市郊的军工厂进行了多次攻击。

另据报道，乌克兰总统泽连斯基接受美国有线电视新闻网（CNN）采访表示，乌克兰不会为了结束与俄罗斯的战争而放弃乌克兰东部的领土。

泽连斯基15日在基辅总统府接受CNN主播塔柏尔（Jack Tapper）独家专访时说，乌军准备在东部顿巴斯地区与俄军战斗，他认为这场战斗可能影响整个战争的进程。

泽连斯基说，俄罗斯如果能占领顿巴斯，不能保证俄罗斯不会再次尝试占领基辅。

泽连斯基说："这就是为什么我们不能让他们在我们的土地上立足，这很重要，因为这场战斗可以影响整个战争的进程。"