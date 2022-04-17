亚速营不畏死 马里乌波尔还没有沦陷

俄罗斯侵乌战争

2022年4月9日，这张由Maxar技术公司提供的卫星图片显示了位于乌克兰马里乌波尔东部的Azovstal钢铁厂的概况。乌克兰守军现在就集结在这里抵抗。

乌克兰马里乌波尔守军没有理睬俄罗斯国防部发出的最后通牒。乌克兰总理什米加尔表示，乌克兰守军继续坚守阵地，直至最后! 至于俄罗斯，不惜一切代价夺取马里乌波尔，除了战略地位，原来还隐藏着另外一个目的......

广告 继续浏览后续

乌克兰外长库尔巴指控俄罗斯军队不惜任何代价“抹去城市”，但是，他周日对CBS表示：“马里乌波尔没有陷落，我们的军队，我们的战士，一直坚守在那里，他们将战斗到底，在我说话的此刻，他们还在那里坚守”。

俄罗斯周六宣称控制了马里乌波尔全城，但是，乌克兰军人还在巨大的城中城---亚速钢铁厂抵抗。俄罗斯国防部向他们发出最后通牒，如果还想活命，必须在莫斯科时间周日6时缴枪。几乎同时，乌克兰总统泽连斯基谴责俄罗斯执意毁灭马里乌波尔守军，警告如果守军被杀，乌克兰永远不会和俄罗斯坐下来谈判。

俄罗斯给出的时间到了，马里乌波尔守军没有理睬对方发出的缴枪不杀的通牒。俄罗斯如此不惜代价要征服这座被弃炸毁的城市，这是因为普京征服乌克兰全境计划被挫败后，至少占领乌东全境才能向国人交代。在乌东大战爆发前，彻底占领乌东重镇马里乌波尔，俄罗斯将视之为重大胜利。

乌克兰总理什米加尔驳斥了普京所谓俄军正在取得战争胜利的说法：“除了科尔松被俄军控制，没有一座大城市陷落，所有城市都在乌克兰人手中”。他表示，乌克兰超过900座大中小城市，包括首都基辅，全部是自由的。这位总理还说：我们正在为捍卫顿巴斯而战，我们没有投降的愿望。

乌克兰总统泽连斯基周日对CNN表示，乌克兰不会让俄罗斯占领顿巴斯以及部分乌东地区：“乌克兰和乌克兰人民一清二楚，我们没有任何索求别人领土的愿望，我们也绝不会放弃任何我们的领土。”

马里乌波尔虽然没有沦陷，但处境危险，泽连斯基通过视频表示，马里乌波尔的处境惨无人道，现在，只有两个选项，或者西方立即送来重武器，帮助这座曾有44万人居住的马里乌波尔解围，或者他们通过谈判达致停火。

泽连斯基说，马里乌波尔没有食品，没有水，没有药品，他指控俄罗斯拒绝开辟人道走廊帮助留在当地的居民疏散。

根据多方消息，俄罗斯占领马里乌波尔除了剥夺乌克兰亚速海通道，还掩盖着另外一个险恶的目的，消灭战斗在马里乌波尔保卫战第一线的亚速营。

曾经被视为极端民族主义如今融入乌克兰军队的亚速营，在马里乌波尔，从街道到街道，与俄军与顿巴斯分裂武装与车臣武装进行殊死搏斗，最后退入城中城---亚速钢铁厂，他们把钢铁厂纵横交错的地上地下多重通道改造成一座座堡垒，匿名的乌克兰上校维克多对法国世界报解释说，“他们就是在那里休息，移动，出击。”

但是，乌克兰在这座城市最后的地盘不断遭到俄罗斯每天10-15次轰炸，俄方甚至动用重磅穿透炸弹轰炸。不过，俄罗斯军队避免地面作战，他们无法控制这一十余平方公里的地盘，更无法预防神出鬼没的乌克兰战士的偷袭。

维克多上校表示，亚速营是马里乌波尔保卫战的核心力量，其成员成倍增长，目前被叫做亚速旅，共有3000多人，分成多个战术小分队，比正规军更灵活。其中大部分战士参加过2014-2015顿巴斯战斗，因此，“他们的内心一直燃烧着复仇的火焰”，俄罗斯要占领马里乌波尔，一方面要打通克里米亚至顿巴斯再至马里乌波尔通道，另一个就是要消灭乌克兰抵抗的象征---亚速营。

上校表示，亚速营3月20日提出军备增援，但当时乌克兰主要力量集中在基辅保卫战，无法顾及，直到3月30日开始，从其他军团分出的军备才开始陆续送来。

这中间出现的一个重要的变化是，乌克兰503海军陆战队于4月13日从工厂突围，与亚速钢厂守军会师，现在，除了这一中心据点外，另外在该城西部以及港口还有两个较小的据点。仍在抵抗。

法军前上校、军史专家米歇尔.戈雅分析，马里乌波尔面积166平方公里，俄军相对有限的力量无法严密封锁地面，这可以解释为什么乌军在夜间得到超低空飞行的Mi-8军用直升机紧急补给的原因，但危险度很高，可能有3架被俄军击毁。

上校认为，亚速营的战士们能够坚持，是他们超常的捍卫国土的决心，但若后勤和人员无法弥补，最终的失败难以避免。