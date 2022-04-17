意大利总理直指西方领袖与普京对话徒劳

俄罗斯侵乌战争

此为法国总统马克龙与俄罗斯总统2020年6月举行视频峰会的情景。俄罗斯侵乌战争以来，马克龙多次与普京通话，敦促俄罗斯停火，但无结果。

意大利总理德拉吉周日形容西方领袖试图与俄罗斯总统普京对话的努力“白费嘴舌”，因为丝毫也不能阻止俄罗斯在乌克兰的恐怖行径。

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意大利总理德拉吉在『晚邮报』（Corriere della Sera）周日发表的访谈中表示，“我现在开始明白，那些说‘跟普京谈没有用，白白浪费时间’的人是对的”。

自俄罗斯发动侵乌战争以来，法国总统马克龙与普京多次电话对话，试图敦促普京停战，但每次都无果而终。波兰总理莫拉维茨基甚至责怪马克龙说，“我们怎么能与希特勒对话”，马克龙反驳莫拉维茨基的说法“毫无根据，令人愤怒”，他强调之所以这样做是为了“促成停火”。

但德拉吉特意对『晚邮报』表示，我一直替马克龙辩护，我要继续说，作为欧盟轮值主席，他有理由寻找所有可能的对话途径。“

但是，”直到目前，普京的目标不是寻求和平，而是企图消灭乌克兰的抵抗，占领乌克兰，把乌克兰交给他的朋友统治“。

德拉吉承认乌东战争爆发之初，他也曾以为俄罗斯会迅速取胜，他向“英勇顽强的乌克兰人民致敬”。德拉吉说，“现在等着我们的是一场抵抗战争，摧毁性暴力延续，没有任何迹象表明乌克兰人民会接受俄罗斯侵占。”

意大利同时宣布，意大利驻基辅大使馆周一起开门。

德拉吉重申必须向乌克兰提供武器，他说，“如果说制裁对削弱侵略者很重要，但不能在短期内让战争结束，因此，必须直接援助乌克兰，我们意大利已经在做。如果不这样做，等于告诉乌克兰：投降吧，接受做奴隶，这与欧洲的价值背道而驰。”