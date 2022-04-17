普京现在不得不孤注一掷？

俄罗斯侵乌战争

2013年7月28日，俄罗斯总统普京、乌克兰亲俄总统亚努科维奇（右二）和俄罗斯国防部长绍伊古（右四）在克里米亚的乌克兰黑海港口塞瓦斯托波尔出席纪念俄罗斯海军节和乌克兰舰队日的庆祝活动。次年，普京下令并吞克里米亚，2022年2月24日，普京下令征服乌克兰遇挫，转而攻打顿巴斯。

俄罗斯侵乌进入第54天，普京没有实现三日拿下基辅，数周征服乌国全境的宏图。在5月9日卫国战争胜利日之前，普京需要一场胜利，好向俄罗斯人民交代。

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为了证明“特别军事行动”的合法性，克里姆林宫的主人2月24日提出两个战略目标：一，乌克兰去纳粹化；二，乌克兰非军事化。现在看来，普京失去了实现其中任何一个目标的机会。

普京也不可能改换乌克兰政体，基辅也不会有一个亲俄的傀儡政权。泽连斯基总统经历了战火历练，变得强大和得到乌克兰人民的爱戴，他以杰出的政治公关，成功地赢得西方公众舆论和政府的信服。美国、英国、欧盟从今以后准备投入数百亿欧元支撑乌克兰航船：今天的军队，明天的重建，后天纳入欧洲联盟……

乌克兰非军事化已然幻灭，即使乌克兰人或许放弃加入北约，也将继续使用西方尖端武器武装自己。现在，英国准备好提供反舰导弹，美国提供装甲车和防控系统，斯洛伐克送去了S-300反导系统，已经丧失了“莫斯科号”旗舰的俄罗斯黑海舰队更难在黑海和亚速海横行，美国的弹簧刀将阻止俄军的直升机随意行动。

普京该如何向俄罗斯人民解释他的这些失败？用一场胜利来掩盖？这就是攫取乌东! 因此，不少专家预感，乌东大战将是一场残酷的血战，普京将不惜一切，这不仅仅关乎他的“荣誉”，更关乎他本人的统治地位。

统治地位？一些专家分析，俄罗斯历史上已经有几次看似不是“大战”的战争，却在把统治者，甚至国家拖入崩溃的道路上起到催化甚至关键的作用。

普京侵乌最容易让人比较的是1904-1905在中国土地上进行的让俄罗斯惨败的日俄战争。为了巩固其在远东的利益尤其达到控制朝鲜的目的，沙皇尼古拉二世派遣远征军与表面弱小的日本开战，同样的轻视对方，轻视对方的战力，同样的准备不足，情报错误百出，结果被日军击败，

沙俄军队被日本击败震撼了列强诸国，失败的耻辱感引发俄罗斯内部的强烈动荡，沙俄帝国摇摇欲坠，几年后进入历史。

另外一个典型的例子就是苏联帝国的神话在阿富汗撞碎，这场持续十年的战争，苏联的损失并非“巨大”，战争本身也并未置于苏联帝国于险境，然而，失败带来的耻辱使苏联政权渐渐失去合法性。1989年，苏军撤离阿富汗，1991年，苏联帝国崩溃。

但是，普京现在已来不及或者根本不想去吸取历史的教训，这或许是普京最后的赌注，他需要一个军事胜利的叙事，必须征服整个顿巴斯、亚速海的整个海岸线，并确保克里米亚半岛从第聂伯河获得饮用水的通道。如果他在从北到南的钳形运动中成功拿下顿巴斯西部，他将能够说服他的人民，他已经永远拯救了乌克兰东部的亲莫斯科的说俄语的人民。

但被胜利的气息和西方武器熏陶的乌克兰军队不会让自己被打败。他们将拼力保卫他们仍然控制的顿巴斯其余地区，即斯洛维扬斯克、克拉马托尔斯克、阿尔乔莫夫斯克、科斯蒂安蒂尼夫卡、阿夫迪夫卡、马林卡等中型城镇，可惜想象，顿巴斯大战打响后，这些城市无一例外将遭到俄罗斯重炮轰击。整个顿巴斯地区将在战火的漩涡中遭受巨大的痛苦。

顿巴斯大战的结局有两种，一种是俄罗斯军队再次陷入泥潭，克里姆林宫要尽快设法让他们拔脚；第二种是俄罗斯终于占领了一个近乎废墟的顿巴斯。

这些是普京所要的么？北约通过普京的侵乌战争不仅被激活，而且，瑞典和芬兰两个中立国未来很可能加入；乌克兰将彻底军事化，俄罗斯经济在孤立和制裁中持久地衰败下去。

普京大帝还将一如既往稳稳在位吗？