普京现在不得不孤注一掷？
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俄罗斯侵乌进入第54天，普京没有实现三日拿下基辅，数周征服乌国全境的宏图。在5月9日卫国战争胜利日之前，普京需要一场胜利，好向俄罗斯人民交代。
为了证明“特别军事行动”的合法性，克里姆林宫的主人2月24日提出两个战略目标：一，乌克兰去纳粹化；二，乌克兰非军事化。现在看来，普京失去了实现其中任何一个目标的机会。
普京也不可能改换乌克兰政体，基辅也不会有一个亲俄的傀儡政权。泽连斯基总统经历了战火历练，变得强大和得到乌克兰人民的爱戴，他以杰出的政治公关，成功地赢得西方公众舆论和政府的信服。美国、英国、欧盟从今以后准备投入数百亿欧元支撑乌克兰航船：今天的军队，明天的重建，后天纳入欧洲联盟……
乌克兰非军事化已然幻灭，即使乌克兰人或许放弃加入北约，也将继续使用西方尖端武器武装自己。现在，英国准备好提供反舰导弹，美国提供装甲车和防控系统，斯洛伐克送去了S-300反导系统，已经丧失了“莫斯科号”旗舰的俄罗斯黑海舰队更难在黑海和亚速海横行，美国的弹簧刀将阻止俄军的直升机随意行动。
普京该如何向俄罗斯人民解释他的这些失败？用一场胜利来掩盖？这就是攫取乌东! 因此，不少专家预感，乌东大战将是一场残酷的血战，普京将不惜一切，这不仅仅关乎他的“荣誉”，更关乎他本人的统治地位。
统治地位？一些专家分析，俄罗斯历史上已经有几次看似不是“大战”的战争，却在把统治者，甚至国家拖入崩溃的道路上起到催化甚至关键的作用。
普京侵乌最容易让人比较的是1904-1905在中国土地上进行的让俄罗斯惨败的日俄战争。为了巩固其在远东的利益尤其达到控制朝鲜的目的，沙皇尼古拉二世派遣远征军与表面弱小的日本开战，同样的轻视对方，轻视对方的战力，同样的准备不足，情报错误百出，结果被日军击败，
沙俄军队被日本击败震撼了列强诸国，失败的耻辱感引发俄罗斯内部的强烈动荡，沙俄帝国摇摇欲坠，几年后进入历史。
另外一个典型的例子就是苏联帝国的神话在阿富汗撞碎，这场持续十年的战争，苏联的损失并非“巨大”，战争本身也并未置于苏联帝国于险境，然而，失败带来的耻辱使苏联政权渐渐失去合法性。1989年，苏军撤离阿富汗，1991年，苏联帝国崩溃。
但是，普京现在已来不及或者根本不想去吸取历史的教训，这或许是普京最后的赌注，他需要一个军事胜利的叙事，必须征服整个顿巴斯、亚速海的整个海岸线，并确保克里米亚半岛从第聂伯河获得饮用水的通道。如果他在从北到南的钳形运动中成功拿下顿巴斯西部，他将能够说服他的人民，他已经永远拯救了乌克兰东部的亲莫斯科的说俄语的人民。
但被胜利的气息和西方武器熏陶的乌克兰军队不会让自己被打败。他们将拼力保卫他们仍然控制的顿巴斯其余地区，即斯洛维扬斯克、克拉马托尔斯克、阿尔乔莫夫斯克、科斯蒂安蒂尼夫卡、阿夫迪夫卡、马林卡等中型城镇，可惜想象，顿巴斯大战打响后，这些城市无一例外将遭到俄罗斯重炮轰击。整个顿巴斯地区将在战火的漩涡中遭受巨大的痛苦。
顿巴斯大战的结局有两种，一种是俄罗斯军队再次陷入泥潭，克里姆林宫要尽快设法让他们拔脚；第二种是俄罗斯终于占领了一个近乎废墟的顿巴斯。
这些是普京所要的么？北约通过普京的侵乌战争不仅被激活，而且，瑞典和芬兰两个中立国未来很可能加入；乌克兰将彻底军事化，俄罗斯经济在孤立和制裁中持久地衰败下去。
普京大帝还将一如既往稳稳在位吗？
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