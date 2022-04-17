欧盟计划对俄罗斯实施第六轮制裁 针对最大银行及石油

欧盟/俄罗斯/制裁/银行

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟计划对俄罗斯实施第六轮制裁，主要针对俄罗斯最大商业银行俄罗斯联邦储蓄银行，也将包括对石油的制裁。

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路透社消息，德国《图片报》周日刊出冯德莱恩专访，谈欧盟对俄罗斯下一轮制裁的重点。冯德莱恩说："我们会进一步锁定俄罗斯银行业，特别是俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank），这家银行占俄罗斯银行金融（业务量）的37%。此外，当然也会有能源的议题。

迄今为止，俄罗斯最大的银行，联邦储蓄银行一直"幸免于难"，该行与俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）是俄罗斯石油和天然气的主要付款渠道之一。尽管俄罗斯入侵乌克兰，但欧盟国家仍在购买俄罗斯石油。

冯德莱恩表示，欧盟正设法采取"聪明灵活的机制"，使俄罗斯石油也能纳入下一波制裁行动。冯德莱恩表示，制裁的主要目标是持续压缩俄罗斯的油气收入，制裁将适用于所有成员国。她强调，有能力的国家应该迅速采取行动，因为只有这样做，才能够真正帮助到乌克兰。

冯德莱恩说，不应该允许俄罗斯总统普京用原本供应给欧盟的油气，在其他市场赚取甚至更高的费用。她说，目前优先要务是要压缩普京的收入。

另外，据了解，欧盟不会在本月24日法国总统选举第二轮投票前，推出新一轮制裁，以免影响选情。