法国总统大选：多数极左翼选民将弃权或投白票

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法国总统大选第二轮投票进入一周倒计时。路透社称，由于“不屈法国”总统候选人让-吕克·梅朗雄没有表明支持意向，大部分极左翼政党支持者可能会投白票或弃权。

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下周日举行的总统选举第二轮投票，现任总统马克龙将再次与极右翼候选人勒庞对决。不过，与2017年大选，马克龙轻取勒庞的选情不同，此次马克龙面临严峻挑战。周末，马克龙与勒庞加紧选战，竭力争取极左翼政党“不屈法国”候选人梅朗雄的支持者。梅朗雄在4月10日第一轮投票拿下约22%选票，排名第三。

尽管梅朗雄呼吁他的支持者不要投票给勒庞，但他也没有表态支持马克龙。

根据周日公布的一份党内内部咨询结果，大约21万5000名参与者中，超过66%的人表示将不去投票、投空白票或无效票。33.4%的受访者表示他们会投票给马克龙。这项调查中并没有投票给勒庞的选项。

梅朗雄竞选团队在网站写道："咨询结果并不是要求选民投票给任何人，每个人都能从中得出自己的结论，并按他们认为合适的作法去投票"

梅朗雄将于周二晚上在电视上发表讲话。

据益普索调查机构周六的一项民意调查显示，33%的支持梅朗雄的选民计划在第二轮投票中投给马克龙，16%的选民支持玛丽娜勒庞，另外51%的选民仍未做出决定。

另据法新社周日最新的民意调查显示，即将离任的总统马克龙比他的极右翼对手略占优势。马克龙将以53%到55.5%的得票率获胜，而玛丽娜·勒庞得票44.5%到47%。