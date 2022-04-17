澳大利亚明确表态：所罗门与中国签署安全协议将不影响堪培拉与所罗门合作

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近来，南太平洋岛国所罗门准备与中国签署一项安全协议的消息引发地区国家与美国的高度关切。继施压之后，澳大利亚周日做出表态，明确指出：即使所罗门与中国签署相关国防协议，澳大利亚仍将继续在安全问题上与所罗门群岛合作。

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澳大利亚外长莫里斯-佩恩（Marise Payne）今天（4月17日）在该国ABC国家广播电视台表示：所罗门群岛与中国达成富有争议的安全协议，并不意味着堪培拉将结束与太平洋群岛之间的防务合作，双方此前达成的安全条约仍然有效。她强调，根据相关条约，一支由澳大利亚、新西兰、斐济和巴布亚新几内亚等太平洋国家组成的援助部队于去年年底部署到所罗门群岛，助其应对抗议总理索加瓦雷引发的骚乱局面。

法新社报道指出：上个月，传出中国与所罗门群岛之间正在酝酿签署安全协议的草案，其中涉及到允许中国在该群岛进行安全和海军部署的措施，引发澳大利亚、美国和其它太平洋国家的担忧。相关协议草案特别规定，在所罗门群岛的要求下，中国可以部署武警，以确保维持该国秩序。中国也获准对其在该群岛的中国人员以及该群岛的“关键项目”提供保护。

四月初，所罗门群岛总理索加瓦雷曾承诺，不会允许中国在该国建造军事基地，不过，这并未打消澳大利亚及其盟国的担忧。

澳大利亚总理莫里斯-佩恩周日表示：这些保证虽然“非常重要”，但她仍然担心相关协议“缺乏透明度”。

上周，澳大利亚派遣太平洋部长塞塞利亚（Zed Seselja）前往所罗门群岛首府霍尼亚拉，与该群岛总理索加瓦雷进行了一次非同寻常的会晤，此举表明澳大利亚对这项即将签署的协议的忧虑愈加高涨。澳大利亚太平洋部长赛塞利亚要求所罗门群岛考虑放弃该协议的签署，却未能起到说服作用。

所罗门群岛总理索加瓦雷在会晤后披露：他将派遣该国外交部长前往该地区国家，对这项安全协议做出“解释”，并强调“强大与稳定的所罗门群岛”符合“地区安全”利益。