中国上海 自新冠爆发封城后 官方宣布首批死亡人数

在中国上海，自当局为抗新冠疫情封城以来，中国官方首次宣布死亡人数。周一(18日 )中国宣布上海有3人死于新冠病毒。

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在上海，自当局为抗新冠疫情而宣布封城以来，出现第一批死于新冠病毒患者。在新冠疫情战略上，采取清零政策的亞洲巨人--中国所公布因新冠确诊死亡的官方数据至今只有4,641 人。

根据费加罗报与法新社报道指出，中国周一宣布在上海有三人死于新冠病毒，这是自 3 月底在中国经济首都--上海开始封城以来官方宣布的第一批因新冠病毒死亡数据。

中国为对抗新冠病毒而采取清零政策，官方所公布的因新冠确诊死亡的数据至今只有4,641 人。中国是从2019年底首次发现新冠病例。

上海市政府在社群媒体上发布的一份公报中说明，这三名死者是患有基础疾病的老年人。此前在中国宣布的两起新冠病毒死亡病例是 3 月中旬在与朝鲜接壤的吉林省（东北部）境内发生的。

上海是疫情爆发以来，中国境内病毒传播最严重的地方，每天新增确诊病例达数例。自 3 月底以来，上海的 2500 万居民被严格隔离，其中许多人抱怨包括每日生活用品供应短缺在内等的问题。