中国国家卫健委主任：反对“病毒共存”等错误思想，迎接二十大胜利召开

中国/新冠疫情

中国国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟4月18日在官媒撰文提出，要旗帜鲜明反对当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想和“病毒流感化”等错误论调，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针。马晓伟强调，要“坚决巩固来之不易的防控成果，用实际行动迎接党的二十大胜利召开”。

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马晓伟在中共中央党校机关报《学习时报》上发表题为《尽快遏制疫情扩散，巩固来之不易的防控成果》的文章。马晓伟在文章开头即称，中共总书记习近平始终高度重视冠病疫情防控工作，亲自指挥、部署，统揽全局、果断决策，在每个关键时刻都给予重要指导。文章还说，习近平3月17日在中央政治局常委会会议上的重要讲话“一锤定音”，既解决思想认识问题、坚定信心信念，又明确了疫情防控的战略战术、目标任务和作风要求，为抗击疫情把关定向提供了根本遵循。

马晓伟强调，“我们要坚决把思想行动再统一、防控要求再落实、疫情防线再加固、能力水平再提升、‘四方责任’再压紧，以实际行动把习近平总书记的重要讲话精神全面落到实处。”文章指出，中国是人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，面对疫情反复冲击，如果不管“防”、放松“治”，医疗卫生资源将面临严重挤兑风险，大量有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等人群身体健康将受到严重威胁，经济社会平稳发展将受到严重影响，“人民不会答应，党和政府也决不会允许出现这种情况”。

文章强调，坚定不移贯彻“科学精准、动态清零”的方针。马晓伟表示：“新冠肺炎疫情发生以来，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先在世界主要经济体中实现经济正增长。我国保持经济发展和疫情防控全球领先地位，稳定的疫情防控形势提供了最有利的环境。”

文章强调，“‘科学精准、动态清零’是以习近平同志为核心的党中央着眼大局、基于科学、把握规律作出的重大决断。要旗帜鲜明反对当前一些所谓的‘病毒共存’等错误思想和‘病毒流感化’等错误论调，坚持‘外防输入、内防反弹’总策略、‘动态清零’总方针，坚持全国一盘棋，充分发挥科技创新支撑作用，持续优化防控措施，努力以最坚决、最果断、最彻底的举措实现社会面清零的目标，努力用最小的代价实现最大的防控效果。”

马晓伟最后写道，“疫情尚未远去，大考仍在继续，绝不能有丝毫的放松。全国卫生健康系统要发扬斗争精神、保持应急状态，以更快、更精准、更有效的举措，坚决筑牢疫情防控屏障。情防控是一项非常具体的工作，任何松懈麻痹，任何降低要求，任何形式主义、官僚主义，造成针尖大的窟窿，都可能成为疫情发生的燃点、疫情扩大的风势，意味着要付出几十倍甚至上百倍的代价。”

马晓伟要求，“要完善疫情防控预案，加强疫情处置演练，确保突发疫情决策执行扁平化、高效率，事不过夜推动各项措施的落实。要提高防控本领，深入把握防控规律，全面熟悉防控政策，看到问题主动拿对策、出实招，当好党委政府的参谋助手，提供专业技术支撑。要强化督导检查，对发现的问题紧盯不放，及时通报并督促整改，对失职失责导致疫情失控的严肃问责。”

马晓伟称，“要充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把抗击疫情作为检验初心使命的试金石，哪里疫情紧急、问题突出，资源力量就要向哪里集中，以更加饱满的精神状态，发扬敢打硬仗、连续奋战的优良作风，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线，坚决巩固来之不易的防控成果，用实际行动迎接党的二十大胜利召开。”

随着上海等地连日来受疫情封城措施影响，有关“动态清零”和“与病毒共存”的防疫措施比较再受舆论关注，中国国务院主办的《经济日报》昨日发表评论文章称，近期，面对“动态清零”带来的一些生产生活不便，出现了“躺平”“与病毒共存”等论调，“对奥密克戎产生轻敌思想，如果任其泛滥，后果将极其严重。”