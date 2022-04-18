中国首季 GDP 4.8%符预期 惟失业率上升至 5.5%

中国/经济

中国内地第一季度国内生产总值增速加快，总额达 27 万亿元人民币(下同，折合 3.9 万亿元欧罗)，同比增长 4.8%，接季增长 1.3%，接近市场预期上限；但受疫情影响，多项经济数据转弱，包括固定资产投资增速和工业增加值增速减慢、3 月消费数据由升转跌，而 3 月失业率更升至 5.8%，按月升 0.3 个百分点，大城市情况尤为严重，以致首季失业率已达全年预期的 5.5%。

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中国统计局今(18 日)早公布最新数据，当中，首季固定资产投资增速降至9.3%，房地产开发投资增速亦放缓至 0.7%，创近两年新低；而 3 月的固定资产投资增幅更只有 0.61%，工业增加值增速亦告放缓。结果，首季经济增长只有4.8%，只是接近市场预期上限。根据公开数据，中国今年全年的 GDP 目标是5.5%左右，中国社会科学院先前向中新社表示，预计首季 GDP 增速为 5.3%左右，而中金研报则预估是 5.0%左右；另据财新传媒对 14 家机构的调查显示，预测平均值为 4.5%，预测区间为 3.8%至 5%。

消费方面，首季社会消费品零售总额为 10.8 万亿元，同比增长 3.3%，较两年平均增速的 3.9%为低。当中，3 月消费数据更由升转跌，该月社会消费品零售总额为 3.4 万亿元，同比下降 3.5%，环比下降 1.93%。

就业方面，中国预期今年全年是 5.5%，但首季的全国城镇调查失业率平均值已是 5.5%，单是 3 月份，失业率为 5.8%，较 2 月上升 0.3 个百分点；若单以 31个大城市计算，失业率更高达 6%，按月升 0.6 个百分点。另外，俨如通胀率的中国居民消费价格（CPI），首季同比上涨 1.1%，较去年全年的 0.9%高。

统计局新闻发言人付凌晖表示，首季经济面对国际环境更趋复杂严峻，以及国内疫情频发带来的多重考验，但经济运行整体平稳，并处于合理区间。今后会坚持稳字当头，将「稳增长」放在更加突出的位置，加大宏观政策实施力度，持续稳就业稳物价，切实保障民生，保持经济运行在合理区间。

他又说，受疫情影响，消费增长受到一定抑制，但消费恢复态势不会改变，随着疫情影响逐步受控，就业政策持续发力，将促进居民消费能力，配合积极推动扩大新能源汽车等大宗消费，今年以来各地积极推进重大项目开工建设，投资拉动作用有望提升。