变异病毒

上海周一通报封城以来第一批新冠死亡病例。与此同时传出官方已下达“军令状”，要在周三之前实现“社会面清零”。独立网站18日发表一篇题为“为什么中国会出现更具传染性的新冠变种病毒？”的报道。报道引述传染病学专家的分析指出: “在中国，事情完全有可能失控。”

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中国目前正面临奥密克戎浪潮的袭击。在新冠清零政策“可疑”数字之间，一些专家认为，下一个“超级变种”病毒很可能会出现在中国。文章一开头写道：难道新冠病毒真在我们身后吗？多位专家认为，目前席卷中国的浪潮不仅威胁到15亿中国人民。最初传播到世界各地的武汉病毒就是证明。

除了对生产链（尤其影响汽车行业）收到严重影响外，病毒的传播使得变异病毒诞生的机会更多。而新的更具传染性甚至更严重的新冠变异病毒使当前的疫苗越来越无效。

加州一名大学传染病专家约翰·斯沃茨伯格在美国新闻网站中表示说：“在中国，事情完全有可能失控。” “如果发生这种情况，人体内将出现大量病毒复制，这将增加产生有问题变体的可能性”。

根据香港大学流行病学家班·考林(Ben Cowling) 的说法，下一个主要变种可能来自已遭受病毒席卷的国家，例如欧洲或美国。事实仍然是，该病毒在中国的传播比在其他地方少得多，因此那里的人口受到的保护较少。

中国，尤其是在上海，确实正面临着非常激烈奥密克戎浪潮的袭击。然而，在18日早上宣布三人死亡之前（自 3 月底开始遏制以来的第一例），中国在奥密克戎浪潮的前六周内，曾有在38万6,000 人感染，死亡人数仅仅两人。数字“当然不可信”，远低于疫苗接种较好的国家，如新西兰。一个接种了 95% 疫苗的国家的死亡率……在流行病的同时可高出十倍。

佛罗里达大学的流行病学家埃德温·迈克尔(Edwin Michael)说：“我们可能会看到中国死灰复燃，包括新变异的出现和传播，这主要是因为人们从未获得过高水平的自然免疫力。”

将其归咎于那些已经暴露于病毒的人产生的天然抗体，这有助于减轻症状。而在中国缺少接种人数。据彭博社报道，中国只有一半的 80 多岁的人完全接种了疫苗。