唱反调：周小川指人民币 CIPS 难以取代 SWIFT 促勿令国际支付系统作冷战

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当俄罗斯因入侵乌克兰而受到国际金融制裁后，中国不时发表加速人民币数字化并以人民币跨境支付系统（CIPS）取代环球银行金融电信协会(SWIFT)的言论，但前中国人民银行行长周小川在一个论坛上指出，数字人民币是以零售为出发点，即使可作跨境支付，也难以取代 SWIFT，更不可以轻易作为军事武器来使用；但若以 SWIFT 大量地作为制裁工具，会令受制裁方尝试寻找替代通讯渠道来完成贸易，只是这会需要一个过渡期。

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现为中国金融学会会长、任期最长的前人行行长周小川 16 日在「2022 清华五道口全球金融论坛」开幕式上指出，因应地缘政治不稳定，有人关注人民币数字化在国际结算通讯系统 SWIFT 和人民币跨境支付系统 CIPS 所起作用，且「已有了一些动作」。他没有透露这些动作的详情，但其言论与中国能发出声来的主调不同，周小川指出，SWIFT 是跨境支付通讯系统，按不同币种走各国的系统进行清算；而 CIPS 在设计上是人民币跨境支付和结算、清算的系统，虽有少数几种主流币种，但支付量很少；另外，系统里融入了一些通讯功能，但使用得不多，既然 CIPS 不是按支付通讯系统来设计，「它不大可能撑得起来」。

他续称，SWIFT 系统在贸易中作用很大，一是 SWIFT 的参与金融机构数量大，二是自身讯息加密方面做得较好，很多讯息都是自动化处理，「没有人为干预」，因此在国际贸易上使用广泛，已形成效率和市场规模。但他补充，SWIFT并非不可替代，只是替代 SWIFT 要做很多事情，且要有过渡期；一旦有这种避开 SWIFT 的机制，预料初期参与的机构家数可能较少、很多通讯难以实现，会影响贸易效率，而且在安全上会有顾虑。

至于 CIPS，周小川说，数字人民币在设计上是为了零售，以便利百姓和商户消费，不是为了替代美元，尽管不能排除数字人民币未来可能有跨境支付的前景，但预计会着重于跨境零售应用，不是轻易地可以当作军事武器来使用。

翻查资料，中国自去年起以试点形式试行数字人民币，现已在上海、深圳、广州、浙江、苏州、重庆、天津等地试行，亦研究在香港推行数字人民币。

周小川重申，要避免让支付系统或支付通讯系统滑入冷战格局，否则大家都会有损失。