封城伤经济；中国急下通行令

中国/经济/新冠疫情

上海，戴口罩的摩托手从习近平巨幅画像前穿过。

中国包括经贸大城上海在内，多地因疫情封城封路，已对经济造成冲击，甚至引起欧洲商会及日本使领馆公开提出异议。中国副总理刘鹤就物流受阻问题明确下达要求，不得以等待核酸结果为由限制通行，显然是在为封城下经济损失止血。

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中国包括经贸大城上海在内，多地因疫情封城封路，已对经济造成冲击。中国国家统计局17日公布，第一季度GDP年增4.8%，低于全年5.5%的目标。更糟的是，上海、吉林等多地本土疫情严峻，今年3月，规模以上工业增加值 年增5%，低于1到2月的7.5%，消费品零售总额、服务业生产指数分别年减3.5%和0.9%，后者是2020年5月以来首次出现负成长。

针对中国经济形势，中国国家统计局发言人付凌晖17日坦言，今年以来，国际形势更趋複杂严峻，中国疫情也呈现点多、面广、频发的特点，对经济的冲击影响加大。中国银行研究院研究员周景彤则表示，主要经济指标的“下滑趋势让人不安”，直言中国经济面临疫情爆发以来最大困难和压力。

上海乃至于中国各地动辄封城防疫，引起欧洲及日本等国的严重关切。彭博社17日披露，中国商务部长王文涛17日会见美国、欧洲、日本等外国商会代表，讨论中国防疫措施对外企的影响。

面对多地封路致物流受阻，上千万辆货车受困各级道路，“中国全国保障物流畅通、促进产业链供应链稳定 电视电话会议”17日在北京召开，刘鹤出席并部署10项措施。要求足量发放使用全大陆统一的通行证，核酸检测结果48小时内互认，强调不得以等待核酸结果为理由限制通行。