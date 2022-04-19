日本将向乌克兰提供无人机等

日本/乌克兰危机

日本防卫大臣岸信夫19日宣布，将向遭俄罗斯入侵的乌克兰政府提供新型防化学武器的防护面罩、防护服和无人机，预计将由商用飞机通过第三国运输，最早将于4月之内向乌克兰提供。

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岸信夫透露，乌克兰政府已要求提供新的救援物资，并表示，“防卫省将继续向乌克兰提供尽可能多的支援”。

为支持乌克兰，防卫省修订了《防卫装备转让三原则》运用指南，规定了国防装备的出口规则，从3月8日起向乌方提供防弹背心等装备。此次提供的防化学武器的防护面罩、防护服，原本也属于三项原则规范的范围，但由于3月份“三原则”指南进行修改，政府判断是可以提供的。

日本官房长官松野博一在3月8日的记者会上指出：此前，国家安全保障会议9大臣会议和4大臣会议轮流召开，对于向乌克兰提供自卫队的装备，在修改《防卫装备转让三项原则》的运用指南的同时，日本已经确认了防弹背心是三项原则允许向境外转移的。

乌克兰也向日本提出提供反坦克导弹、地对空导弹和步枪及弹药等，但是遭到日本的拒绝,日本拒绝向乌克兰提供具有杀伤性的武器，而无人机是在日本市场正在销售的商品，因此政府方面认为并非武器装备，主要用于信息收集，是可以提供的，而具体将提供哪种无人机？日本政府正在进行调整。