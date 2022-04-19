李家超成特首惟一候选人 学者称标志香港成威权统治 迈列宁式集中制

香港/特首选举

港府第二把手李家超获得候选人资格审查委员会裁定其提名有效，成为特首选举唯一候选人，由于他的提名票已多于当选所需票数，他的当选几乎是预见的事实，「变量」可能只余得票率有多高。国际政治学者陈家洛表示，这种变相委任标志香港进入威权统治时期，而统战组织在港人士称这预示日后北京的中央政府指导香港发展和非建制派人士转达民意便是「参与特首选举的新形式」，更是一种列宁式的民主集中制。

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与过去五次特首选举不同，今届选举由始至终只有政务司长李家超一人辞职参与，而其他有意参选而又具竞争力者更在北京授意下封口，以致这次在北京「完善」香港选举制度后的首次特首选举变成澳门的「一人模式」，但李家超昨(18日)在其提名资格获得资审会确认而成为惟一候选人后，没有正面回应这会否影响其认受性，只是重申，整个选举均依法进行，亦欢迎任何符合资格、取得足够提名的人士参选，他会继续向负责投票的选举委员争取支持，并向市民解释施政理念，从而达致社会共识。 特首选举将于5月8日进行投票，李家超届时须取得过半数选委的751票才可当选，而李早已获得786名选委提名，一般估计，他的当选几乎己是事实。

建制指泛民角色是转达民意 学者称建制亦是政治化妆

身兼中国和平统一促进会香港总会理事长的中华全国归国华侨联合会副主席卢文端今天更在《明报》以《新一任特首选举的几个观察点》为题撰文，指李家超参选符合应对中美竞争下的风险，而只有一人「入闸」参选是现时特殊环境所需，未来可以有两至三人参选，但值得留意的是，经过今次选举，北京的中央政府拥有港府主要官员的实质任免权，将支持新任特首组建管治团队；其次是「中央指导香港发展」，以确保政策的连续性；至于被建制派划为「非建制派」的泛民主派人士，他们向特首参选人表达不同背景市民的要求，是「其参与特首选举的新形式」，事关特首选举也是香港社会讨论未来发展方案的大平台。

不过，浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛接受本台访问时指出，今次所谓「选举」其实是「委任加被动员」，像左派支持者被动员五一劳动节巡游一样，不具实质意义上的政治参与，不单是香港民主进程的「开倒车」，更与《基本法》订明的香港民主发展时间表和路线图背道而驰。他续称，经过《港区国安法》和「完善」选举制度，在港再谈民主发展是「痴人说梦」，他直言，在习近平任内落实《基本法》中的特首和立法机关「双普选」承诺，是不可能。

他形容，李家超的「一人参选」以致消息的密不透风，其部署是对香港民主的

践踏，亦令香港民主空间收窄以致消灭，令香港进入威权统治时期。而北京让李家超参选，已表明它只顾维稳和国安，不讲民主。

至于卢文端所说的选举参与，陈家洛说，这绝对不是参与，而是苏联时期的列宁式民主集中制，日后是北京说了算，制衡和有意义的参与空间将不存在，所谓选举将沦为中共的政治化妆。他更提醒卢文端，卢所说的「参与」，不会只在「非建制派」身上发生，建制派亦是如此，劝建制派不要自欺欺人。