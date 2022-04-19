美国媒体报道中国清零对全球经济造成巨大冲击

上海封城

为防疫而封锁的上海。

美国有线电视商业网(CNN Business)报导，日本金融集团野村控股(Nomura Holdings)数据显示，由于中国采取严格的清零政策，目前45个城市、共计4亿民众处于全面或部分封城状态，加起来占中国国民生产总值(GDP)每年的40%，换算起来大约7.2万亿美元。许多分析师提出警告，中国长期封城对全球经济造成巨大冲击。

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报导指出，中国封闭的城市当中，影响最重大的就是人口2500万的上海，封城迄今，上海粮食短缺、就医困难。上海是中国制造业重镇，也是出口主要大港。2021年，上海港处理超过20%的中国货物船运，但现在却处于静止状态，某些货柜里的食物因为缺乏冷冻设备而腐烂。

报导指出，拜登政府先前提议，希望降低美国对中国产品及中国供应链的依赖，而中国制造业与运输业受到长期封城冲击，可能让拜登政府这项计划加快落实。不过，经济研究机构荣鼎集团(Rhodium Group)指出，由于美中经贸关系盘根错节，彼此投资股票与债券在2020年底累计达3.3万亿美元，因此两者不可能完全切割。

另据美国财经新闻CNBC电视报导，资产管理公司联博（Bernstein）的分析报告指出，中国最近的疫情封锁导致全球通胀上涨的更大风险。报告说，与2020年相比，上海的出口集装箱成本高出5倍，空运费高出2倍，因此，会有更高的通胀“出口”到国外，中国的大型贸易伙伴会特别受到影响，同时这也会推迟中国自身的需求恢复。

同时，一些经济学家和企业高管告诉《华尔街日报》，中国反复爆发的疫情和不断变化的公共卫生政策所带来的物流问题，对企业造成压力，使得已在物价飙升中挣扎的全球经济，面临更大的通胀压力。

顾问公司IMA Asia执行董事马丁（Richard Martin）表示，“在我们日常使用来自世界各地的制造品中，有很多物品的零件来自中国，我很快会看到比2020和2021年更严重的物流阻塞现象。”