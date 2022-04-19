香港疫情持续放缓 专家称不做全民检测为上算

香港/疫情

上海以封城进行全民检测而导致的混乱现象和经济影响，已是众所周知，而在香港染疫个案连续四天回落至三位数的情况下，曾表示疫情回落时可进行全民检测的港府专家孔繁毅改口表示，本地疫情回落速度快，花费大量人力物力能找到的个案不会多，不做全民检测可能比较上算。

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港府在上月暂时搁置进行全民检测前，不少专家曾表示，全民检测在疫情初起或回落至后期时进行较有成效，而香港昨(18日)凌晨单日新增613宗感染个案，是感染个案连续第四日在三位数下降，平均每日下降一百宗左右，卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣表示，疫情正呈缓慢回落的趋势，预期复活节假期后，感染数字可能会有「小型反弹」，但目前未见回升迹象，相信短期内单日数字会维持在三位数。至于应否进行全民检测，他认为要看香港疫情发展、本地检测能力，以及对市民的影响等。

曾表示疫情回落时可进行全民检测的香港大学医学院内科学系临床教授孔繁毅昨在香港电台节目上表示，成本效益十分重要，以现时香港情况来说，疫情回落速度快，而且不是一个很长的平台期，全民检测能找出的个案相对少，可能只有几千宗，是否值得动用大量人力物力去做呢？而即使做，亦未必能完全涵盖所有人，尤期是未接种疫苗的院舍长者和众多幼童，均属高危群组，若他们外出进行检测也属高危，故此「可能选择不做全民检测可能比较上算」。

曾繁毅：「清零」十分困难 日均病例双位数合理

曾繁毅今日在商业电台节目指出，以Omicron的高传染性和已在社区广泛传播，要达致「清零」是十分困难，若能把日均确诊宗数维持在「双位数」已很合理。他续称，即使耗费巨大人力物人，也未必能够长时间维持清零，且对经济影响巨大，但这不代表要「与病毒共存」，须维持高疫苗接种率和维持感染控制措施。

他相信，这疫症迟早会演变成「风土病」，预料日后市民每年冬季前都要接种流感及新型冠状病毒疫苗。作为国药集团和科兴两间药厂在港进行针对Omicron疫苗临床研究的首席研究员，孔繁毅表示，若一切顺利，针对Omicron的第二代灭活疫苗最快今年年底便可使用，而即使病毒再有新的变种，由于其变化较流感病毒小，相信对疫苗效用影响不大。

香港建制派一直要求港府像中国内地一样进行全民检测，维持「清零」，以便与内地通关，在武汉肺炎爆发第五波疫情时声音更响，港府其后作前期准备，但在港府专家坚持全民检测在疫情初起或回落的后期进行较有成效，以及获得来港驰援的中国卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年认同全民检

测并非香港急须处理事项后，全民检测暂时搁迭，近期香港已有声音指，即使日增染疫个案维持三位数，亦应进行全民检测。