上海副市长视察居民疫况被疑假模假样

中国/上海/新冠病毒

上海封城二十多天，不少居民反应物资不足。上海副市长陈通昨日到社区视察，网上流传的几张照片引起争议，包括一直把双手收藏在袖子里面，居民家中的超大冰箱塞满了食物。有网民质疑：“是极度嫌弃吗？”也有的嘲讽：“这冰箱塞得比我过年还多。”

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上海副市长陈通视察民居不露手，民居冰箱塞满食物惹争议。据星岛日报今天报道称，上海副市长陈通拉开冰箱门也不见伸出手。

陈通身兼上海市疫情防控领导小组生活物资保障专班负责人。据互联网消息，他昨日视察了“远景佳苑”住宅小区。现场图片显示，居民家中的超大冰箱塞满了食物，还有很多食物堆放在桌子上。

但有网民质疑这是事先安排的形象工程。也有网民嘲讽：“大跃进时，为了应对检查，把好几亩地里的麦苗集中在一亩地里，导致那几亩地都荒掉了。”

不过，更令网民关注的是现场传出的几张图片，显示陈通全程都不露手，袖口只见两团白色的消毒布，原来他一直把手藏在袖口里，即使拉开居民的冰箱门，也是隔着袖子，依然见不到手。

据该报道称，有网民质疑：“极度嫌弃吗？”还有网民批评：“下社区的这德性样子，连普通义工都不如！”