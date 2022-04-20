上海宣布微幅放宽新冠封锁 24小时内又新增7死亡病例

上海自2022年3月28日开始一半市区的封锁，4月1日继续封锁剩下的另一半市区

上海当局周三 (20日) 宣布，微幅放宽新冠防疫的封锁限制。自本月初以来全境遭到封锁的上海，开始放宽这项限制，特别是在某些条件下，重新允许1200万上海居民走出他们的家门。

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上海当局周三(20日)宣布略微放宽与新冠病毒大流行相关的封锁限制，特别是自本月初实施以来，这迫使中国经济首都城市的上海完全自我封闭。

因此，虽然该市的 2500 万居民原则上受到严格的居家隔离，但上海市政厅表示，自上周以来就已经采取一项放松措施，允许超过 1200 万居民走出自己家门，只要他们留在他们的居住地，或者自己的小区范围内。

对于上海的居民来说，他们终于可以呼吸到一口新鲜空气，这项被封锁的上海市民，似乎因为难以获得食物，而且那些检测呈阳性的居民因被强制带到那些防疫隔离中心，而越来越感到愤怒。

这种严格的封锁措施也是跨国企业担忧的根源，它们想知道这个封锁令对于全球供应链造成的影响；而当局当初只宣布进行4天的封锁令。因而导致许多的企业停止生产。

上海市，24小时内新冠确诊病患新增7人死亡。然而，这种政策的放宽只涉及到那些中国共产党的志愿者，他们往往极尽所能地采取防止新冠病毒措施。

面对因新冠病毒死亡人数的增加，地方当局仍保持谨慎态度，特别是对于那些老年人，和那些健康虚弱比较容易受感染者，以及那些比较少接种疫苗的人群。

在一项宣布放宽某些限制的同时，上海周三表示，在过去的 24 小时内，又新增 7 人死亡，这使上海大都会的新冠病毒死亡总数达到 17 人。

此外，根据上海当局的报告指出，该市检测呈现阳性的病例已超过 18,000 例，与世界其他地区相比，这仍处于较低水平，但却是中国自 2020 年初疫情第一阶段以来所记录的最高水平。与许多国家采取《与病毒共存》防疫政策相反的，中国继续采取《清零》政策，这严重损害到上海市的运输和供应链的进行。

最近几天，当局开始列出 那些所谓必须继续生产的战略公司。在上海，已有600多家企业工厂被当局选中允许提前复工。