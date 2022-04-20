上海封城以来再报告疫情有死亡

新冠病毒/中国/上海

为防疫而封锁的上海。

上海市卫健委公布，当地新增本土新冠死亡病例三例。此前周一，上海官方已经宣布有死亡病例。这是自上个月疫情大规模暴发导致上海实行全市范围的封控以来，中国的这座金融中心首度报告新增死亡病例。

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据华尔街日报报道说，上海自封控以来首度报告新冠死亡病例。上海市卫健委星期二公布，当地新增本土新冠死亡病例三例。这是自上个月疫情大规模暴发导致上海实行全市范围的封控以来，中国的这座金融中心首度报告新增死亡病例。截至昨天，上海市已公布周一新增七例死亡病例。

上海市卫健委周一在发布于官方社交媒体账号的一份报告中公布，这三例死亡病例分别是一名89岁的女性、一名91岁的女性和一名91岁的男性。上海市卫健委称，这三名患者之前已被当地医院收治。

上海市卫健委公布，当地周日新增本土确诊病例和无症状感染者约22,000例，这较前一天的近25,000例有所下降。该市目前在控制本轮疫情方面遇到困难，每日新增本土感染者数量已连续11天保持在20,000例以上。（截至发稿，上海已公布周一新增本土新冠病例逾20,000例。）

根据国家卫健委的数据，周日全国新增新冠病例超过23,000例。（截至发稿，全国周一新增本土新冠病例超过21,000例。）

上述三例死亡病例是周一披露的，上海市卫健委表示，这三名患者合并糖尿病、冠心病、高血压等多种严重的基础疾病。上海市卫健委称，三人均未接种过新冠疫苗。报告称，上述三人入院后转为重症，经全力抢救无效死亡。

据该报道，在中国迄今最严重的一轮新冠疫情中，上海实施了严格的封控措施，至今尚未解封，居民们在社交媒体上就食物短缺表达不满，有人通过与邻居交换物资来克服困难。焦虑和饥饿正促使许多人质疑北京应对疫情的政策。

在公布上述死亡病例的两周多前，工作人员和亲属曾表示，在未公布暴发新冠疫情的情况下，上海市一些老年护理机构的病人因不明原因死亡。中国媒体关于之前死亡病例的报道受到审查。上海市政府尚未回应记者数次提出的对这些死亡病例置评的请求。

华尔街日报引据一位知情人士透露，位于上海郊区宝山区的爱以德联泰护理院最近发生另一起未报告的新冠疫情，有几名患者死亡。爱以德联泰护理院一位接听电话的人证实，该机构自4月4日以来一直在抗击疫情，但否认发生过任何新冠死亡事件。她说，该机构的病人死亡是正常的，因为许多人年龄很大，而且本身有严重疾病。

该报道说，关于老年人死亡病例的报道在上海可能很敏感，上海有400万65岁以上的居民。中国老年人口的疫苗接种率相对较低，引发了对大范围暴发疫情可能带来高病死率的担忧。